Hulsel en HMVV beginnen de competitie met gelijkspel

,,Wij waren veel sterker”, baalde de goedlachse HMVV-leider Johan Luijten. ,,Binnen vijf minuten na onze 0-2, maakte Roijmans er eigenhandig 2-2 van. Daar stonden wij versteld van. Helaas hebben wij geen VAR, want dit had ik graag terug willen kijken.” Hulsel-coach Joris Tuns zag zijn ploeg knap terugkomen. ,,We kwamen terecht op achterstand. We toonden daarna de juiste mentaliteit en hebben het maximale eruitgehaald.”