Hulsel kiest voor behoudende tactiek na grote nederlagen, verliest toch met 3-0

Na twee oorwassingen op eigen veld koos Hulsel voor een behoudende tactiek, aldus trainer Joris Tuns. ,,Ondanks deze uitslag ging dat best prima. We gaven drie halve kansjes weg en die zaten er meteen in.”

Een moeilijke zege, aldus SDO-trainer Tom Van Den Steen. ,,We waren ons ervan bewust dat ZSC een stugge ploeg is. Na onze 2-0 vielen we een beetje terug in het voetbal uit de eerste helft en waren we zwak en slordig in balbezit.”