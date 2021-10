Hulsel met grote cijfers onderuit tegen Steensel

Steensel – Hulsel 6-0 (0-0). 56. 1-0, 60. 2-0, 63. 3-0, 76. 4-0, 80. 5-0, 86. 6-0.

Hekkensluiter Hulsel speelde tot aan minuut 56 goed mee in het duel tegen Steensel. ,,Maar toen vielen er twee verdedigers geblesseerd uit bij ons, en daarmee ook het ‘geraamte’ van het elftal”, vertelt Hulsel-trainer Wim Hoeben. ,,Steensel maakte het veld groter en maakte ook al snel de 1-0. Daarna werden we eigenlijk binnen no-time weggetikt.”

Hulsel-doelman Michiel van Limpt keepte een prima duel, maar bij vier van de zes tegentreffers werd de bal onderweg aangeraakt waardoor de keeper geen antwoord paraat had. Hoeben: ,,Steensel had een duidelijk veldoverwicht. Zes tegentreffers is een beetje veel, maar wij bleven wel de voetballende oplossing zoeken. Dan is de kans op tegentreffers ook wat groter.”

RKDSV – Bergeijk 1-3 (1-1). 14. 0-1, 34. 0-2, 69. Bram van Gestel 1-2, 90+3. 1-3.

Beide elftallen kwamen vanmiddag goed uit de startblokken. Echter werd er na tien minuten al gewisseld bij RKDSV. ,,Er werd een forse overtreding op onze linksbuiten, Jurre de Kort, gemaakt. Ik moest hem wisselen en wat positiewisselingen toepassen. Daardoor volgde wat slordig balverlies wat in de veertiende minuut voor de tegentreffer zorgde,” aldus RKDSV-coach Frans Verbeek. Na een dik halfuur voetbal kwam Bergeijk op een 2-0 voorsprong in Diessen. Verbeek: ,,Onze aanvaller Sander van der Aa werd in de zestien van Bergeijk gevloerd, maar de scheids liet doorspelen. Door de snelle aanvallers die zij in de gelederen hebben, vielen ze razendsnel aan en scoorden ze.”

In de tweede helft paste Verbeek een hele andere tactiek toe, waar Bergeijk helemaal geen grip op kreeg. Met een hoge intensiteit kwam RKDSV sterk uit de kleedkamers, wat in minuut 69 resulteerde in de aansluitingstreffer van Bram van Gestel. Verbeek: ,,Wij bleven aandringen, en Bergeijk was het helemaal kwijt. In de blessuretijd kregen wij nog een corner, waarbij iedereen mee naar voren ging. Bij ons viel de goal niet, maar Bergeijk counterde zich snel tot 3-1.”

Vessem – HMVV 4-0 (1-0). 17. 1-0, 72. 2-0, 77. 3-0, 81. 4-0.

HMVV kreeg vanmiddag geen grip op Vessem. Mede door een blessure bij Koen Smolders, die al na negen minuten naar de kant moest. ,,De speler die hem verving, was de enige nog fitte speler die we over hadden. Dat schiet dan allemaal niet op,” aldus HMVV-leider Johan Luijten. Na zeven minuten na de wissel viel de 1-0.

Zo’n twintig minuten voor tijd kwam HMVV op een 2-0 achterstand. Luijten: ,,Ze bouwen het snel uit naar 4-0. En bij die tegengoals gingen er persoonlijke fouten aan vooraf. Maar Vessem was gewoon veel beter, er was geen beginnen aan voor ons.”

Spoordonkse Boys – Waalre 1-1 (0-1). 10. 0-1, 80. Thieu de Kroon 1-1.

Al vanaf de tiende minuut liep Spoordonkse Boys achter de feiten aan, want vanuit een hoekschop scoorde Waalre. Ondanks dat het spel niet verzorgd was creëerde Spoordonkse Boys voor rust toch nog verschillende kansen. Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos: “Kansen benutten blijft voor ons een groot probleem, het ‘killer-instinkt’ ontbreekt momenteel in onze groep en dat is echt frustrerend om te zien.” Uiteindelijk kreeg Spoordonkse Boys loon naar werken: in de tachtigste minuut scoorde invaller Thieu de Kroon. ,,Dat was fijn, maar we moeten onze doelpuntenmachine weer laten draaien,” aldus Vos.

Tuldania – SDO’39 4-3 (2-0). 33. Pieter Abrahams 1-0, 44. Pieter Abrahams 2-0, 48. Michel Jansen 2-1, 54. Michel Jansen 2-2, 74. Pieter Abrahams 3-2, 77. Thijs Hesselmans, 82. Michel Jansen 4-3.

Zeven doelpunten en twee hattricks werd het publiek op Sportpark den Hondsbosch voorgeschoteld. In de eerste helft kwam thuisploeg Tuldania na een halfuur op 1-0 door een treffer van Pieter Abrahams. En diezelfde Abrahams verdubbelde de voorsprong enkele seconden voor rust. Tuldania-trainer Kees Mollen: ,,Abrahams startte in dit duel omdat hij de geblesseerde Rien van de Wouw moest vervangen. En ik ben blij met de manier waarop hij dat deed.”

Tien minuten na rust stond het weer gelijk. Michel Jansen scoorde twee keer namens SDO’39. ,,Dat was een kippenvel-moment,” aldus SDO-coach Tom van den Steen. ,,Jansen begroef gisteren zijn vader, dus het was een enorm emotioneel moment voor hem.” Een kwartier voor tijd completeerde Abrahams zijn hattrick. Thijs Hesselans zag zijn kans schoon om niet veel later Tuldania op een riantere voorsprong te schieten: 4-2. Jansen maakte acht minuten voor tijd ook nog een derde treffer, maar hij kon SDO niet behoeden voor een 4-3 nederlaag.