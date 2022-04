Hulsel-speler Roest probeert het maar een keer vanaf de aftrap en schiet meteen raak

Vierde klasse EMeestal proberen spelers het vanaf de aftrap wanneer de wedstrijd al verloren is. Hulsel-speler Tom Roest deed het vandaag direct na het eerste fluitsignaal en de bal vloog ook direct in de goal. Een droomstart dus voor Hulsel dat uiteindelijk won met 3-2.

Hulsel – Steensel 3-2 (2-1). 1. Tom Roest 1-0, 18. Joris van der Heijden 2-0, 28. 2-1, 49. Lars Verspaandonk 3-1, 88. 3-2.

Het was al snel raak vanmiddag. Tom Roest haalde vanaf de aftrap direct uit op doel, en zag de bal na enkele seconden over de keeper in de goal verdwijnen. Steensel had moeite met de speelwijze van de thuisploeg, en kreeg na een kleine twintig minuten de 2-0 van Joris van der Heijden om de oren. Voor rust scoorde Steensel nog de 2-1.

,,Na rust kwamen we opnieuw goed uit de startblokken. Een voorzet van Michiel Snellen was perfect op maat, en Lars Verspaandonk knikte de 3-1 goed binnen”, vertelt Wim Hoeben, coach van Hulsel. Net voor tijd werd het nog billenknijpen voor Hoeben, want Steensel scoorde de 3-2 nog. ,,De gelijkmaker bleef ons bespaart. De eerste drie punten zijn dus binnen!”

Bergeijk – RKDSV 7-2 (6-0).

RKDSV had ongetwijfeld meer verwacht van het duel tegen koploper Bergeijk. Maar met rust keken de Diessenaren al tegen een 6-0 tussenstand aan. De tweede helft werd wel ‘gewonnen’ door RKDSV. Het kreeg nog slechts één tegendoelpunt en wist zelf twee keer te scoren.

SDO’39 – Waalre 0-1 (0-1). 24. 0-1.

Het duel tussen SDO en Waalre kende vanmiddag twee gezichten. In de eerste helft was er amper tempo, beleving en passie te zien. Dat resulteerde ook in een tegentreffer. ,,In de tweede helft ging het veel beter, en zag ik weer een wil om te winnen”, aldus Tom van den Steen, coach van de thuisploeg. Tot een treffer leidde dat echter niet, dus stapte Waalre winnend van het veld.

De Raven – Tuldania 1-0 (1-0). 7. 1-0.

Tuldania had het veldoverwicht, en kwam vanmiddag ook vaal door de goal van De Raven. Gescoord werd er echter niet door de ploeg van coach Kees Mollen: ,,Frustrerend, want we hebben twintig corners gekregen.” De Raven scoorde na zeven minuten wel en verzekerde zich daarmee met de drie punten.

HMVV – Spoordonkse Boys 1-3 (1-1). 1. Hein Smolders 1-0 (pen.), 20. Luc Roefs 1-1, 48. Roel van Nunen 1-2, 50. Roel van Nunen 1-3.

Spoordonkse Boys is vanmiddag periodekampioen geworden. Maar het ging niet van een leien dakje. In de eerste minuut keek de ploeg van trainer Coen Vos namelijk al tegen een achterstand aan. Door een handsbal ging de bal op de stip. Hein Smolders bleef rustig en scoorde namens HMVV. Via een hoekschop kwam Spoordonkse Boys na twintig minuten op gelijke hoogte via Luc Roefs.

,,Na de rust kreeg Roel van Nunen opeens een bevlieging”, aldus Vos, ,,hij scoorde binnen vijf minuten twee keer. Fantastisch dat mijn ploeg de dreun van de 1-0 heeft weten goed te maken.” Bij de tegenstander vonden ze dat ze nog recht hadden op een penalty. HMVV-elftalleider Johan Luijten: ,,Martijn de Beijer werd nog naar de grond gewerkt door de doelman van Boys, maar de scheids deed het af met slechts geel. Merkwaardig.”