Hulsel staat al vijf wedstrijden droog, ook tegen Acht net niet gevonden

zondag 4GScoren en Hulsel is al langere tijd een probleem. Al vijf weken weet de ploeg van Joris Tuns het net niet te vinden. Ook tegen Acht kwam het niet tot scoren.

Hulsel – Acht 0-3 (0-0).

De ploeg van Joris Tuns kwam al vijf wedstrijden niet tot scoren en staat hierdoor op een dertiende plaats, met één punt meer dan De Weebosch. ,,Er moet gewoon een keer een bal inrollen”, aldus de vertrekkende trainer. ,,Wij krijgen vertrouwen door te scoren. Dat doen we niet en dus is het vertrouwen broos.”

De 0-1 bleek een mentale tik. ,,Toen gingen de koppies hangen en dat was zonde, aangezien we in de eerste helft wel de kansen creëerden”, aldus Tuns. Hij verlaat Hulsel na dit seizoen. ,,Ik ben toe aan iets anders”, verklaarde hij zijn keuze.

SDOD’39 - De Weebosch 5-2 (0-2). 6. 0-1, 40. 0-2, 56. Frans Berger 1-2, 57. Niels Heesakkers 2-2, 78. Geert Coolen 3-2, 88. Mike Gevers (pen.) 4-2, 90. Michel Jansen 5-2.

Na een mindere eerste helft boog SDO na de pauze de wedstrijd om. ,,In de tweede helft gingen wij in een andere formatie spelen, met meer power”, meende SDO-trainer Tom Van Den Steen. ,,Alleen na onze 3-2 zakten wij wat in, met minder druk op de bal.”

Het meest bijzondere aan dit duel was, los van de vijf SDO-goals na de pauze, dat er ook nog eens twee goals werden afgekeurd. ,,Eén van hen en één van ons, dus dat is in evenwicht”, aldus Van Den Steen.

Bergeijk - HMVV 3-2 (0-0). 59. Dirk Verstijnen 0-1, 62. 1-1, 65. Floran Veerman 1-2, 71. 2-2, 79. 3-2.

HMVV nam twee keer brutaal de leiding, maar gaf de voorsprong weer net zo makkelijk weg. ,,Persoonlijke foutjes doen ons de das om”, baalde HMVV-leider Johan Luijten. ,,Zonde, want we hebben niet slecht gespeeld. Het zit gewoon niet mee.”