Hulsel verliest door omhaal vanaf 15 meter

Waalre - Hulsel 1-0 (1-0). 22. 1-0. 43. Waalre mist penalty.

Hulsel maakte voor de pauze de enige goal van de wedstrijd. ,,En wat voor een goal”, zuchtte Hulsel-trainer Joris Tuns. ,,Een omhaal van vijftien meter. Die maakt hij nooit meer!”

Het meest bijzondere aan dit duel was dat Waalre vlak voor rust ook nog een penalty miste. ,,Wij mochten er in de tweede helft ook één krijgen”, vond Tuns. ,,Jammer, want na rust was de wedstrijd gelijk opgaand.”

HMVV - ZSC 0-2 (0-0).

Een wedstrijd om gauw te vergeten, meende HMVV-leider Johan Luijten. ,,Het was zowaar slecht. We zetten weinig druk en leden vaak balverlies. Nee, het was niet best”, zei Luijten.

Het meest bijzondere aan dit duel was de blessure die tweede elftal speler Roel Lavrijsen op de andere velden opliep. ,,Hij heeft, heel ongelukkig, maar waarschijnlijk zijn enkel gebroken”, treurde Luijten.

Riethoven - SDO’39 1-4 (1-3). 18. 1-0, 21. Niels Heesakkers 1-1, 35. Martijn Hellegers (pen.) 1-2, 37. Niels Heesakkers 1-3, 85. Michel Jansen 1-4.

Een goede overwinning, oordeelde SDO-trainer Tom Van Den Steen. ,,We wisten dat Riethoven een goed voetballende ploeg was. Met name in de tweede helft gingen wij snel naar voren naar mate wij over de middenlijn kwamen.”