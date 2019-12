Hulsel verliest, maar ziet trainingsvariant slagen

Ondanks een prima tweede helft kwam Hulsel een slappe start niet meer te boven. ,,Op basis van de eerste twintig minuten hebben wij terecht verloren”, zei Hulsel-trainer Joris Tuns. ,,Het was een jammerlijke nederlaag, want in de tweede helft hebben wij genoeg gecreëerd. Jammer genoeg mocht het niet baten.”