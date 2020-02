Hurkmans (Blauw Geel’38) begonnen aan tweede voetballeven: ‘De liefde is te groot’

De spelers van Blauw Geel’38 zijn nog maar net opgedroogd van het dansen en hossen, of ze staan al weer op het trainingsveld. Trainer Niels van Casteren vond het niet nodig zijn selectie met carnaval te vermoeien met een oefenwedstrijd. ,,Al was die rust voor mij niet nodig geweest. Ik had gerust willen spelen”, lacht Ymanuel Hurkmans. De 21-jarige voetballer is dolblij. Eindelijk kan hij weer praten over minuten maken. Over goede voorzetten geven. De bal afpakken. Regisseren en al wat nog meer bij zijn favoriete spelletje komt kijken.