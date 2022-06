Huzarenstukje WNC betekent naar finale voor plaats in hoofdklasse

1CWNC staat zaterdag in de finale tegen DUNO Doorwerth voor een plaats in de hoofdklasse. In Sneek klopten de Waardenburgers in de halve finale ONS Sneek met 1-3.

Winnen van hoofdklasser ONS Sneek. Vooraf was het een droom. ,,Fifty-fifty”, schatte trainer Cor Prein in. Maar na negentig minuten en wat extra tijd kon WNC in Friesland een feestje bouwen. 1-3 stond er op het scorebord. Voor de thuisclub een zure eindstand want dat betekent degradatie naar de eerste klasse.,

,,Dit is waar we het allemaal voor doen. Dit is een prestatie op zich”, sprak Prein direct na afloop opgetogen over het huzarenstukje. ,,We hebben het top gedaan. En dan te bedenken dat we drie basisspelers (Michael Soepnel, Jesse Dibbets en Matthijs van Gessel red.) misten.

Door goals van Mirel Ibrahimovic en Eyoub Allaioui legde WNC voor rust de basis voor het succes. Tot twintig minuten voor tijd werd de voorsprong gekoesterd. Een overtreding van Melvin van Gestel leidde tot een strafschop waaruit ONS Sneek wist te doelpunten: 1-2. Van Gestel kreeg ook nog eens rood waardoor WNC het karwei met tien man moest gaan klaren. Voor Sneek was het toen pompen of verzuipen. WNC moest alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. ,,Mijn mannen hebben zich het snot voor de ogen gelopen maar we hielden stand”, vervolgde Prein. In de extra tijd besliste Kay van den Bogaard de strijd definitief door de 1-3 binnen te schuiven.

Zaterdag de finale tegen hoofdklasser DUNO dat in de andere halve finale Honselersdijk elimineerde. Waar het duel wordt gespeeld is nog niet bekend. Tiel, Kesteren en Opheusden zijn opties.

ONS Sneek - WNC 1-3 (0-2). 19. Mirel Ibrahimovic 0-1, 45+1 Eyoub Allaoui 0-2, 70. Han Maarten van Dijk 1-2 (strafschop), 90 +5 Kay van den Bogaard 1-3. Rood: 67. Melvin van Gestel (WNC).