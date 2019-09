HVCH-coach geeft bron niet prijs na overwinning op OVV’67: ‘Iemand heeft mij aan informatie geholpen’

HVCH gaf weinig weg tegen OVV’67 en won. Trainer Cor Perlee had zich goed voorbereid. ,,Ik loop al lang mee en ken veel mensen in het vrouwenvoetbal. Iemand heeft me aan informatie over OVV geholpen. Dat was wel handig”, zei hij. De gasten kregen in de 55ste minuut de rode kaart en moesten verder met zijn tienen.