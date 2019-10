HVCH-coach kijkt uit naar vroege derby na korfbalzege: ‘Vrienden worden maar zonder mij bezopen’

HVCH tegen VDZ was een voetbalwedstrijd, maar het leek er soms op dat er gekorfbald werd. De doelpunten vielen er wel erg makkelijk in. ,,Ik was blij dat we naar huis konden met 6-5", zei de winnende trainer Cor Perlee. ,,Onze aanval scoort altijd wel, maar verdedigend waren we niet zo stabiel.”