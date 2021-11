HVCH-coach pessimistisch: ‘Ik verwacht dat KNVB het stil gaat leggen’

HVCH - EFC 3-0 (0-0). 47. Tim Kamp 1-0, 53. Jan van de Haterd 2-0, 81. Tom Hekerman 3-0.

Koploper HVCH won op eigen veld de absolute topper met nummer twee EFC uit Eersel en staat nu vier punten los. HVCH-coach Roy de Haan rekent erop dat zijn ploeg spoedig de titel ‘Herbstmeister’ zal gaan dragen. ,,Ik verwacht dat de boel door de KNVB snel zal worden stilgelegd . Hopelijk worden de competities straks spoedig weer hervat. Het is dan aan ons om weer het niveau te halen wat we de afgelopen maanden hebben gedaan.”

Berghem Sport - Rhode 3-0 (1-0). 2. Ryan van Aalst 1-0, 47. Davy van Leur 2-0, 81. Jip van de Camp 3-0.

Berghem Sport boekte een ruime thuiszege op hekkensluiter Rhode. De formatie van trainer/coach Willem van der Burgt won overtuigend met 3-0. ,,Het zal vooral in de momenten waarop we scoorden. Al na twee minuten maakte Ryan van Aalst de 1-0 en ook vlak na rust waren we direct trefzeker. Daardoor knakte er iets bij Rhode en konden wij uitlopen naar een ruimere voorsprong”, aldus Van der Burgt. Jip van de Camp maakte overigens zijn eerste competitietreffer. ,,Ik wilde graag dat iedereen alle energie in deze wedstrijd zou leggen, met het oog op een mogelijk vroege winterstop. We hebben nu 13 punten en zijn een prima middenmoter. Daar zijn we blij mee”, besloot de coach.

Best Vooruit - Erp 3-1 (1-0). 36. Robin Buiks 1-0, 51. Dave de Bresser 2-0, 58. Stijn Beekx 3-0, 82. Koen van Deurzen 3-1.

Erp-coach Jurgen van Wanrooij zag dat zijn spelers vrij slordig waren op bezoek bij Best Vooruit. ,,Het was niet goed genoeg vandaag. Op de helft van Best Vooruit lukt het ook vaak niet om gevaar te stichten en waren we onnauwkeurig.” Van Wanrooij had graag drie punten gepakt met het oog op de huidige ranglijst. ,,Dan hadden we wat vaster in de middenmoot gestaan. Nu kijk je de komende weken steeds naar de tussenstand met de wetenschap dat we nog maar acht punten hebben.”

Alverna - TOP 2-2 (2-1). 11. Joeri Cuppen 0-1, 18. Rick van Ginkel 1-1, 45. Rick van Ginkel 2-1, 54. Stan van Doleweerd 2-2.

,,We hebben momenteel een manier van spelen te pakken waarbij we ons goed voelen. Met onder andere backs die erg hoog staan, veel lopende mensen en ook een solide organisatie”, vertelde TOP-coach Bas Gösgens. In Wijchen eindigde het treffen met Alverna in 2-2. ,,Beide tegengoals waren vrij ongelukkig. Na de 2-2 van Stan van Doleweerd kregen we nog een aantal grote mogelijkheden om nog te winnen”, zag Gösgens ook nog.