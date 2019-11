HVCH en sc ’t Zand ‘korfballen’ op vreemde ondergrond en spelen 4-4

Vierde klasse H SCMH moet zeven dagen wachten op halfuur voetbal voordat periodeti­tel veilig is

17:55 SCMH is zo goed als zeker van de eerste periodetitel ooit in de vierde klasse. De club uit Mariaheide moet zondag het duel tussen Constantia en Gassel afwachten. Als Constantia er niet in slaagt om negen keer te scoren in een halfuur is SCMH periodekampioen.