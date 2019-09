HVCH heeft aan zestig minuten genoeg tegen Best Vooruit: 4-1 winst

Zondag 1CHVCH was zondagmiddag op dreef tegen Best Vooruit. De ploeg uit Heesch stond na een uur spelen op een comfortabele 4-0 voorsprong.

HVCH - Best Vooruit 4-1 (1-0). 16. Sjoerd Schobbers 1-0, 50. Yannick van den Berg 2-0, 55. Tim Kamp 3-0, 60. Freek van Eembergen 4-0, 85. Martijn van de Sande 4-1.

HVCH had geen kind aan Best Vooruit en stond na een uur spelen al met 4-0 voor. ,,Het enige smetje is dat zij nog 4-1 maakten”, zei trainer Roy de Haan. ,,We zijn veel te lief geweest. De agressiviteit verdween bij ons. “

De oefenmeester debuteerde in een competitiewedstrijd voor zijn nieuwe club. ,,Maar we hebben ook al oefenduels en bekerwedstrijden gehad. Die neem ik net zo serieus”, gaf De Haan aan. ,,Ik vond dat de beleving goed was tegen Best Vooruit.“

SV TOP-Erp 2-1 (2-1). 5. Aram Pusters 1-0, 23. Tobi Steeg 1-1 (eigen doelpunt), 43. Mees Linders 2-1.

Bas Gösgens, trainer SV TOP: ,,We begonnen erg goed en hadden in de beginfase meer moeten scoren. In het restant van de eerste helft kwam Erg beter in de wedstrijd, gelukkig scoorde Linders net voor rust 2-1. Na de rust ging de wedstrijd alle kanten op, beide teams misten enorm veel kansen. Onze keeper Jeffrey Vendrig redde ons een paar keer, want het had zomaar 2-2 kunnen worden.”

Knud van de Heuvel, speler Erp: ,,Het was geen slechte rentree voor Erg in de eerste klasse, maar ik baal dat we niet gelijk hebben gespeeld. Met wat geluk hadden we hier een punt kunnen pakken, helaas zat het ons niet mee in de afronding. Maar het geeft ons vertrouwen dat we zo goed speelden tegen een kampioenskandidaat als TOP.”

Het was overigens een wonder dat alle goals in de eerste helft vielen. In de tweede helft voorkwamen keepers Jeffrey Vendrig en Dennis Ballegooy een doelpuntenfestijn. Bovendien raakte Erp tweemaal de paal en TOP tweemaal de lat.

Rhode - Leones 1-2 (1-0). 12. Mark van der Zanden 1-0, 69. 1-1, 72. 1-2.

Na de openingstreffer van Mark van der Zanden verzuimde Rhode tot tweemaal toe om zijn voorsprong uit te bouwen. Paul Smeets en Simon van de Wetering misten beide een kans op de 2-0. ,,Na rust kwamen we geleidelijk aan iets meer onder druk te staan. Na de 1-1 van Leones waren we het even kwijt, waardoor we niet veel later weer een goal om onze oren kregen. Zonde, want we hadden zeker een resultaat verdiend”, analyseerde Rhode-coach John Meijs.

Woezik - Nemelaer 3-1 (1-1). 16. Teun Scholten 1-0, 39. Giel van de Ven 1-1, 70. Bjorn Arts 2-1, 79. Joris van der Velden 3-1. Rode kaart: 76. Teun Verlouw (Nemelaer) 2x geel.