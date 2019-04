HVCH heeft moeite met tiental van sc ’t Zand, Medic krijgt rood voor natrappen

Districtsbeker Zuid 2 TOP verslaat Limburgse hoofdklas­ser via strafschop­pen en gaat naar de finale van de beker

17:04 Feest voor sv TOP, want de Ossenaren hebben de finale van de districtsbeker Zuid II bereikt door in Nuth hoofdklasser RKSV Minor met strafschoppen te verslaan. De reguliere speeltijd eindigde in 1-1, maar de Ossenaren waren in de penaltyserie sterker: 2-4. Ook heeft de Osse eersteklasser de tweede periode gewonnen.