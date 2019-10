HVCH heeft twee doelpuntenmachines in huis en wint van Hontenisse

Hontenisse - HVCH 1-4 (0-0). 49. Bente van de Leijgraaf 0-1, 55. Lynn van Grinsven 0-2, 63. Lynn van Grinsven 0-3, 75. Lynn van Grinsven 0-4, 89. Lisan van den Broek 1-4.

De voetbalsters van HVCH wonnen voor de derde keer in vier wedstrijden tijd. Het team van Cor Perlee versloeg hekkensluiter Hontenisse. Bij rust stond het nog 0-0, in de tweede helft hadden de gasten geen medelijden met de Zeeuwen en sloegen ze hard toe. De ploeg had nog wel vaker kunnen scoren.

Lynn van Grinsven maakte een onvervalste hattrick. Ze zorgde voor haar derde, vierde en vijfde treffer van het seizoen. Lisan van den Broek van Hontenisse kan er overigens ook wat van. Zij liet alweer haar zevende competitiedoelpunt aantekenen. Opvallend: Hontenisse scoorde tot nu toe acht keer.

Prinses Irene - OVV’67 4-1 (0-1). 23. 0-1, 60. Veerle Donkers 1-1, 80. Floor van Lin 2-1, 82. Floor van Lin 3-1, 90. Chanel van Bussel 4-1.

Prinses Irene was voor rust niet scherp tegen OVV’67. ,,Zij kregen één kans en scoorden”, baalde Prinses Irene-trainer Alex Sangoer. Zijn team ging vlak voor de 2-1 één-op-één spelen en dat hielp. ,,Ik had ook het gevoel dat wij beter waren. Achteruit lopen heeft dan geen zin. “

Het team uit Nistelrode heeft door de overwinning voor het eerst dit seizoen een positief doelsaldo. ,,Het gaat ook steeds beter”, zei Sangoer tevreden.

Bekkerveld - UDI’19 2-0 (2-0). 2. Sharona Demandt 1-0, 44. Sharona Demandt 2-0.

UDI’19 verloor met 2-0 van Bekkerveld. Sharona Demandt maakte al in de eerste helft beide doelpunten. De eerste was uit een vrije trap, de tweede schoot ze prima binnen. ,,We hebben niet goed gespeeld, maar konden aardig met hen meekomen”, merkte de verliezende coach Janine Rongen op.