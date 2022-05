HVCH kampioen na spannende wedstrijd tegen Rhode, voor het eerst in de historie promotie naar de hoofdklasse

Eerste klasse CHet leek een makkelijke opgave voor de mannen van HVCH: thuis een punt pakken tegen hekkensluiter Rhode en je bent kampioen. Dat klonk makkelijker dan het in werkelijkheid bleek te zijn. Het waren negentig zenuwslopende minuten, maar 1-1 was uiteindelijk genoeg. De thuisploeg miste nog een penalty en zag in de laatste seconde een bal van de bezoekers op de lat belanden.

HVCH - Rhode 1-1 (1-0). 24. Jan van de Haterd 1-0, 70. Mark van der Zanden 1-1 (pen.). Bijz.: Tom Hekerman (HVCH) mist pen. in 73e minuut.

HVCH had voor eigen publiek aan een gelijkspel genoeg om de titel te pakken en dat gebeurde. Het duel met hekkensluiter Rhode bleef negentig minuten lang spannend. HVCH overleefde in de absolute slotseconde nog een hachelijk moment, toen een inzet op de lat eindigde. Uiteindelijk kon de ploeg van trainer/coach Roy de Haan dus juichen en barstte er een geweldig feest los. ,,Dit is het kampioenschap van het collectief. Iedereen heeft zijn waarde gehad. We hebben deze geweldige prestatie met z’n allen bereikt”, jubelde De Haan.

Berghem Sport - Erp 3-0 (1-0). 38. Jip van de Camp 1-0, 54. Valentijn Smits 2-0, 79. Bram Gloudemans 3-0.

Dankzij een 3-0 thuiszege op Erp is Berghem Sport vrijwel zeker van lijfsbehoud. ,,Je kunt nu rustig zeggen dat we komend seizoen ook in de eerste klasse spelen en dat is een prestatie van formaat. Na de cruciale 1-3 zege van afgelopen donderdag bij concurrent Rhode is ons zelfvertrouwen gestegen en dat was vandaag op het veld ook te zien. We zijn ontzettend blij en opgelucht”, constateerde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.

Nemelaer - TOP 5-2 (2-0). 4. Joeri Vugts 1-0, 26. Geert van de Ven 2-0, 53. Gijs van Baast 3-0, 70. Geert van de Ven 4-0, 78. eigen doelpunt 4-1, 79. Joeri Cuppen 4-2, 84. Quinten van Abeelen 5-2.

,,Van de laatste acht wedstrijden winnen we er zes en spelen we er twee gelijk. Dat zijn geweldige cijfers natuurlijk. Als we zo doorgaan dan kunnen we zelfs nog tweede worden in de reguliere stand. Hopelijk kunnen we ons in ieder geval kwalificeren voor de nacompetitie”, sprak Nemelaer-coach Theo van Geffen. TOP-coach Bas Gösgens gaf eerlijk toe dat Nemelaer vandaag een maatje te groot was. ,,Voor rust vond ik ons nog voetballend beter. Uiteindelijk verdiend verloren. Volgende week tegen Alverna nieuwe ronde, nieuwe kansen.”