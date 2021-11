HVCH koploper na zege op Brabantia

Door de 3-1 thuiszege op Brabantia is HVCH de huidige koploper van de eerste klasse C, met zeventien punten uit zijn eerste zeven competitieduels. ,,Daar hadden we op voorhand niet op gerekend, maar dat maakt het natuurlijk niet minder mooi. Wij zijn geen ploeg die even het spel maakt, maar moeten het vooral hebben van eenheid en hard werken. In de resultaten die we tot nu toe hebben geboekt hebben al veel verschillende spelers een aandeel gehad, dus dat doet ons deugd”, sprak HVCH-coach Roy de Haan.