HVCH ontevreden ondanks gelijkspel tegen koploper Alverna: ‘Kunnen ons hoofd wel tegen de muur slaan’

HVCH pakte een punt tegen koploper Alverna. Er had meer ingezeten, meende trainer Roy de Haan. Zeker omdat de gasten een halfuur met zijn tienen moesten spelen. Bart Schiks kreeg zijn tweede gele kaart en Alverna stond vervolgens met een man minder. ,,We waren een stuk beter dan de tegenstander en hadden de tweede treffer moeten maken”, zei hij.

De gelijkmaker was niet goed te praten. De doelman van HVCH liet een voorzet wel erg makkelijk door zijn handen glippen. Het is niet de eerste keer dat HVCH teleurgesteld achter blijft dit seizoen. ,,We kunnen ons hoofd al een keer of zes, zeven tegen de muur slaan. Hoe kan het nou dat we geen drie punten hebben. Die hadden we echt verdiend”, zei De Haan.