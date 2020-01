HVCH sleept diep in extra tijd punt uit het vuur tegen Unitas

Zondag 1cHVCH liet zondag tegen Unitas zien te beschikken over doorzettingsvermogen. Pas diep in de extra tijd wist Roy Vissers de gelijkmaker binnen te schieten namens de thuisploeg.

HVCH - Unitas 2-2 (0-1). 8. Matthijs Broos 0-1, 52. Roman Witting 0-2, 65. Stijn van den Hurk (pen.) 1-2, 97. Roy Vissers 2-2.

HVCH pakte een punt tegen Unitas. ,,We speelden behoorlijk ondermaats”, vond trainer Roy de Haan van de thuisploeg. Zijn team maakte vele technische fouten op het moeilijk bespeelbare veld en mocht blij zijn dat het bij rust maar 0-1 stond. De ploeg had een strafschop nodig om terug in de wedstrijd te komen. Marco van Lokven werd gehaakt. Roy Vissers maakte in extremis 2-2.

Het laatste doelpunt viel pas zeven minuten in de extra tijd. ,,In de dying seconds”, zei De Haan. ,,De tegenstander vond het wel erg lang duren en was er verbolgen over. Er is zes keer gewisseld en er was tijd om blessures te behandelen. Prima, dus.”

Rhode - Best Vooruit 0-0. Rode kaart: 71. Daan van Dinten (Rhode), 81. speler Best Vooruit (2x geel).

,,Uiteindelijk is een gelijkspel wel terecht. Toch had er beslist meer in gezeten. Na rust waren we beter en fitter dan Best Vooruit. De 1-0 hing in de lucht, maar toen moesten we ineens met z’n tienen verder. Toen was het weer een kwestie van de boel organiseren”, baalde Rhode-coach John Meijs.

NEC - Nemelaer 2-1 (1-1). 29, Wesley Diepens 0-1, 36. 1-1 (pen.), 58. 2-1.

,,Er zat echt meer in. We hadden een fase controle over de wedstrijd en hebben best wat aardige kansen bij elkaar gevoetbald. Een punt was zeker verdiend geweest”, sprak Nemelaer-coach Theo van Geffen. Bij Nemelaer maakte spits Joeri Vugts na maandenlang blessureleed zijn rentree.

sc ‘t Zand - Leones 1-1 (1-1). 19. 0-1, 38. Steven van Riel 1-1.

Sc ‘t Zand-trainer Jan de Hoon was niet tevreden met de uitslag, wel met het vertoonde spel. ,,Qua niveau en intensiteit is dit wat we na moeten streven. We moeten de kansen afmaken als we dit soort wedstrijden onze kant op willen laten vallen.”

Het meest bijzondere aan het duel was dat ‘t Zand genoeg kansen had op een tweede goal, maar die niet maakte. ,,We maakten voorin niet altijd de juiste keuzes”, besloot De Hoon.

Woezik - Erp 4-3 (0-2). 1. Emiel van der Sanden 0-1, 33. Ruud Delisse 0-2, 49. Gijs Diebels 1-2, 50. Koen van Deursen 1-3, 69. Gijs Diebels (pen.) 2-3, 84. Lucas van den Heuvel 3-3, 90. Jurre Vreman 4-3.

Erp verloor in een doelpuntrijk duel van Woezik. De gasten stonden halverwege met 0-2 voor en hadden de wedstrijd moeten beslissen. De thuisclub greep in de tweede helft alsnog de overwinning. ,,We hebben het in de tweede helft niet goed gedaan en moeten het bij onszelf zoeken”, vond de verliezende trainer Jurgen van Wanrooij.

TOP - FC Eindhoven 2-3 (0-0). 58. Jordi van Meurs 0-1, 68. Stanley Verbeek 0-2, 69. Mees Linders 1-2, 87. Michel Leon-Payo 1-3, 90. Mike Mendy 2-3.

TOP moest met een erg gehavende ploeg aantreden tegen FC Eindhoven en kon het uiteindelijk niet bolwerken. ,,We missen er te veel. Daar wil ik het niet over hebben eigenlijk, maar het speelde wel mee”, zei TOP-trainer Bas Gösgens. ,,De jongens hebben zich helemaal uit de naad gewerkt. Ik ben enorm trots om dat te zien.”