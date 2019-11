HVCH wint de topper van Prinses Irene

Prinses Irene - HVCH 1-2 (0-1). 18. Bente van de Leijgraaf 0-1, 62. Floor van Lin 1-1, 90. Bente van de Leijgraaf 1-2.

HVCH won de topper van Prinses Irene met 1-2. Bente van de Leijgraaf bezorgde de nieuwe koploper in de eerste klasse D de winst. ,,We waren de betere partij en hebben op twee momenten na niets weggegeven”, baalde Prinses Irene-trainer Alex Sangoer. Collega Cor Perlee van HVCH: ,,Mijn keeper heeft geen één keer hoeven duiken. Verdedigend stonden we erg goed.”

De oefenmeester was blij dat hij het concert van Rowen Heze aan zich voorbij had laten gaan. ,,Want hoe graag ik dat ook had gewild, daar had ik echt geen cola gedronken”, zei de 69-jarige coach van HVCH.

Over de doelpuntenmakers was bij het duel geen twijfel mogelijk. Wel over de minuten waarin het net werd gevonden. Het scorebord ging pas later aan. De gelijkmaker van Floor van Lin was ongeveer in de 62ste minuut.

Antibarbari - UDI’19 1-1 (1-0). 12. 1-0, 83. Mabel Cremers 1-1

De voetbalsters van UDI’19 zijn bij studentenvereniging Antibarbari niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De eerste twintig minuten waren voor de thuisploeg, daarna hadden de Udenaren het betere van het spel.