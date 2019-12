HVCH wint topper van Bekkerveld

HVCH - Bekkerveld 1-0 (0-0). 62. Ruviënne Rellum 1-0.

HVCH won van koploper Bekkerveld. De nummers twee en één van de eerste klasse d maakten het lang spannend. Toch had de thuisploeg het betere van het spel. Die sloeg in de omschakeling toe. ,,We hadden zelfs vaker kunnen scoren. Ik ben blij met de drie punten in een spannende wedstrijd”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

Topscorer Lynn van Grinsven deed de laatste tien minuten mee. Ze stond een handvol wedstrijden aan de kant met een blessure. ,,Dat ze er niet bij was, viel de laatste weken te merken aan de uitslagen”, gaf Perlee aan. ,,Gelukkig kan ze nu weer spelen.”

Hontenisse-Prinses Irene 4-0 (1-0). 16. 1-0, 47. 2-0, 58. (pen.) 3-0, 78. 4-0.

Prinses Irene kon het niet bolwerken tegen Hontenisse. ,,We kregen na de 1-0 voldoende kansen, maar misten elke keer een beetje geluk”, zei de verliezende trainer Alex Sangoer. ,,Er zat telkens net een lichaam tussen onze schoten.” Na rust begonnen de gasten niet scherp, waardoor ze binnen een kwartier al twee treffers tegen kregen.

Sangoer is blij met de naderende winterstop. ,,Het is nog één keer roeien met de riemen die we hebben. Na de winterstop keren een boel geblesseerde speelsters terug.”

OVV’67 - UDI’19 1-2 (0-0). 49. 1-0, 51. Mabel Cremers 1-1, 60. Yentl Vinken 1-2.

OVV’67 en UDI’19 kregen veel kansen voor rust. ,,Het is een wonder dat het zo lang 0-0 stond”, vond UDI-trainster Janine Rongen. In de tweede helft vielen de doelpunten in een tijdsbestek van elf minuten. ,,We waren toen voetballend veel beter”, zei Rongen.