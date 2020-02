HVCH zakt collectief door het ijs: ‘Had er zeven of acht willen vervangen’

Zondag 1cHVCH-trainer Roy de Haan was de wanhoop nabij in de wedstrijd tegen Best Vooruit. Het is dat je maar drie keer mag wisslen, anders had de coach bijna zijn hele ploeg vervangen.

Best Vooruit - HVCH 3-0 (1-0). 20. Robin Buiks 1-0, 66. Reandell Bijlhout 2-0, 71. Reandell Bijlhout 3-0.

HVCH bakte er tegen Best Vooruit niet veel van. ,,Op onze keeper na had iedereen een collectieve offday”, baalde HVCH-trainer Roy de Haan. ,,We mogen blij zijn dat het geen zes of zeven nul is geworden. Ik was voor de winterstop zo vaak trots op onze ploeg. Geen idee waar dit ineens vandaan komt.”

De oefenmeester wisselde in de 58ste minuut al voor de derde keer. In de rust zette hij twee nieuwe spelers in. ,,Ik had er het liefst halverwege zeven of acht vervangen, maar dat mag volgens de regels niet.”

Unitas’30 – sC ’t Zand 1-1 (1-1). 30. 1-0, 39. Yannick Burleson 1-1.

Op een lastig bespeelbaar veld had sC ‘t Zand last van de wind. ,,Het was een open duel”, aldus ’t Zand-verdediger Michele Tafuni. ,,Zij speelden zoals verwacht op de counter en hadden snelle jongens voorin.” Hoewel het een cliché is, is het niet afmaken van de kansen een repeterend verhaal aan het worden voor de Tilburgers. ,,Voor het gevoel is het goed dat we niet hebben verloren”, rondde Tafuni af. ,,Maar er had meer in gezeten.”

Het meest bijzondere aan het duel was de goal van Burleson. Op aangeven van Jason van Dongen maakte hij kort na de 1-0 de verdiende 1-1. ,,Zij vinden mekaar goed, al moeten wij echt dodelijker worden in de afronding”, bekende Tafuni.

Leones - Rhode 4-1 (1-0). 28. 1-0, 66. Serge Voss 1-1, 75. 2-1, 83. 3-1, 86. 4-1.