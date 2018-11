HVV-keeper valt in en scoort winnende goal uit geweldige vrije trap

Derde Divisie zondag Voetbalhu­mor: swingend Dongen heeft geïmprovi­seer­de VAR niet nodig

16:35 Het nieuwe VAR systeem in de eredivisie is al weken voer voor discussie. Het werkt goed, te goed of soms slecht volgens fans en kenners. Bij derdedivisionist VV Dongen is er zondagmiddag ook een VAR aanwezig, maar of die echt werkt?