Iedereen kijkt naar Odiliapeel-goudhaantje Waals: ‘Het wordt steeds leuker’

Afgelopen zondag trof Nick Waals (25) tegen Tongelre vier keer doel. Met een grote glimlach vertelt de spits dat binnen de selectie van Odiliapeel zijn hoge moyenne, zestien treffers in zes wedstrijden, leeft. ,,Na de wedstrijd werd ik door mijn medespelers toegezongen met Nico is on Fire (op de melodie van Will Grigg’s on Fire tijdens het EK van 2016, red.). En ik kreeg de vraag hoe het komt dat alles in goud verandert.”