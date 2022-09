IJzersterke comeback OJC tegen koploper ADO’20

Voor rust kwam OJC over het algemeen wat minder in het stuk voor, maar tegelijkertijd kwam de ploeg van trainer Willem Leushuis niet echt in de problemen. De pogingen die Joris van Gerwen te verwerken kreeg, waren allen geen probleem voor de sluitpost. Vlak voor rust kreeg OJC zelf twee aardige mogelijkheden. Zo vergat Tom Wijkmans om in kansrijke positie te schieten na een snelle uitbraak, terwijl Joey Hellstern net tekort kwam om een lage voorzet van Dennis Knuiman binnen te glijden.

Tijdens de tweede helft was OJC meer aanwezig op de helft van ADO’20 en werd het duel aantrekkelijker om naar te kijken. Na een goed uitgespeelde aanval kwamen de gasten uit Heemskerk op 0-1. Yaro Hirasingh gaf vlak voor de doellijn het laatste zetje. OJC moest dus op zoek naar een gelijkmaker en stroopte de mouwen verder op. Met name het inbrengen van Mouad Hassan bleek een goede zet, want de pijlsnelle buitenspeler was geregeld een ware plaag voor de ADO-defensie. Waar een gelijkmaker in de lucht hing, kwam OJC in de slotfase met 0-2 achter. Invaller Ruben Doesburg schoof de bal beheerst in de lange hoek.

Nog geen minuut later bracht stormram Niels Mulder de spanning alweer terug. Dennis Knuiman raakte eerst nog van dichtbij de lat, waarna het voor de lange verdediger een koud kunstje was om de rebound in een leeg doel te koppen. En een minuut voor tijd was de comeback van OJC helemaal compleet. Een voorzet van Lex van Dijk werd door een ADO-speler doorgekopt en kwam pardoes bij Dennis Knuiman terecht. Die maakte alweer zijn vierde treffer in vijf competitieduels en bezorgde OJC een dikverdiend punt. ,,We hebben opnieuw laten zien dat we goed kunnen voetballen en hebben ons prima kunnen meten met de koploper van de competitie”, aldus OJC-middenvelder Kevin Brands.

OJC Rosmalen - ADO’20 2-2 (0-0). 56. Yaro Hirasingh 0-1, 83. Ruben Doesburg 0-2, 85. Niels Mulder 1-2, 89. Dennis Knuiman 2-2.

OJC Rosmalen: Van Gerwen; El Aharchaou (78. Lederer), Van Tooren, Van Dijk, Deckers (84. Lieuwen); Van der Velden (46. Hassan), Geerts, Wijkmans, Brands (73. Kappen); Knuiman, Hellstern (84. Mulder).