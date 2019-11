‘Ik stort er m’n ziel en zaligheid in, dat is ook Ad van Seeters’

Trainerscarrousel NOAD'32-trai­ner Rob van Loon stopt na 21 jaar als hoofdcoach

20 november NOAD’32-trainer Rob van Loon is aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer bezig. ,,Ik ben nu 21 jaar hoofdtrainer en nu is het genoeg geweest. Misschien dat ik nog ergens jeugdtrainer wordt of zo maar geen hoofdtrainer meer”, stelt de Bosschenaar die bij NOAD’32 aan zijn vierde seizoen bezig is.