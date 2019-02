In 5E kan de nummer zes een week later zomaar koploper zijn: ‘Het kan echt alle kanten op’

AMATEURVOETBALHet is ongekend spannend in de top van de vijfde klasse E. Het verschil tussen de koploper en de nummer zes is na veertien wedstrijden slechts één punt. ,,Ik heb zelf nooit meegemaakt dat het zo spannend was”, vertelt Odiliapeel-trainer Maarten van Stiphout.

Odiliapeel gaat op dit moment aan de leiding, met 28 punten uit veertien wedstrijden. Ook nummer twee Keldonk heeft 28 punten, de nummers drie tot en met zes hebben er 27. Daaronder valt onder meer VOW.

,,Dit is niet in een paar weken beslist", gelooft Van Stiphout, die zelf met Odiliapeel vanaf eind november niet meer won. ,,Eerder leek het of SPV en VOW afhaakten, maar die zitten er gewoon weer bij. Het kan echt alle kanten op.”

Odiliapeel zit zelf in een wat mindere fase ,,Wij begonnen formidabel aan het seizoen, alles was honderd procent. Nu zitten we op 75/80 procent en laten we punten liggen. Maar we bekijken het week voor week. We moeten gewoon blijven voetballen en het vertrouwen terugkrijgen. Ondanks dat het zo spannend is bovenin, moeten we niet te veel met druk bezig zijn.”

HVV Helmond

Een ploeg die aan een opmars bezig is in deze klasse is HVV Helmond. Daar voegde zich een groot deel van de spelers van het failliete Oranje Zwart bij de selectie en HVV verloor al vanaf november niet meer. ,,Dat vindt iedereen zwaar onterecht", aldus Van Stiphout. ,,Het kan dat een aantal spelers bij een club in de vijfde klasse wil beginnen, maar dat dat midden in een seizoen gebeurt, kan eigenlijk niet.”

Odiliapeel krijgt HVV nog tegen, maar ook vrijwel alle andere directe concurrenten. ,,Dat wordt heel spannend. En natuurlijk wordt na een wedstrijd meteen gekeken wat de concurrenten gedaan hebben. Dat leeft heel erg nu en dat is voor iedereen wel leuk.”

Van nummer 7 naar kampioen

Het was al eens heel spannend in een Brabantse amateurvoetbalcompetitie, vier jaar geleden stonden de koploper en de nummer zeven in de derde klasse D na zeventien speelronden op één punt van elkaar. Toenmalig nummer 7 Venhorst werd dat seizoen kampioen.