In de categorie opmerkelijk: EDN’56-speler schiet zichzelf in het gezicht en moet veld verlaten

Zondag 5DEDN’56-speler Stan Loonen had een slechte zondag. Hij verloor met zijn team met maar liefst 7-1 van DVS en hij moest ook nog eens geblesseerd het veld verlaten. Hij schoot de bal zo hard op de keeper dat deze terugkwam in zijn gezicht.

DVS- EDN’56 7-1 (2-0). 65. Stan Loonen.

,,De eerste helft begon slecht, maar qua niveau was het vergelijkbaar’’, sprak EDN’56-speler Dick Hesselmans. ,,Na rust krijgen we dan de derde en vierde goal tegen, waarna er drie keer gewisseld werd aan onze kant. Stan Loonen schoot van een afstand wel nog een mooi doelpunt binnen.’’

,,Dezelfde Stan Loonen kwam iets later in de wedstrijd 1-op-1 met de keeper’’, sprak Dick Hesselmans. ,,Hij schoot toen zo hard tegen de keeper op, dat de bal terugkaatste in zijn gezicht en hij van het veld af moest. Na de wedstrijd was hij een beetje stil, maar het zal verder niets ernstigs zijn.’’

DEES - SVSOS 4-1 (1-1) 18. Gijs van Oort.

,,Eigenlijk liep de wedstrijd redelijk gelijk op, vooral gezien de kansen’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Dan is het gewoon heel zuur als je verliest. Ondanks dat we verloren, heb ik de jongens wel een compliment gegeven voor de manier waarop we voetballen. Er waren genoeg aanknopingspunten in deze wedstrijd.’’

,,Het bestuur en ik zijn rond de tafel gaan zitten en we hebben besloten om ook volgend jaar met elkaar door te gaan’’, sprak Johan van de Pas. ,,De samenwerking verloopt goed, alhoewel de resultaten dat nog niet helemaal laten zien. Het is een erg jonge groep en die zijn niet altijd even stabiel.’’

Dosko’32 – LSV 5-0 (3-0)

LSV-doelman Lars Kruijssen ondervond een pijnlijke nederlaag met zijn team. ,,We begonnen echt heel slecht. In de eerste twintig minuten moest ik vaak ingrijpen. Ik wist al, als dit lang doorgaat dan vliegt er snel één in het doel en dat was ook het geval. Met rust stonden we 3-0 achter, maar vreemd genoeg speelde we in de tweede helft een halfuur echt goed voetbal. Helaas werd het door een counter 4-0 en toen was al het geloof weg bij ons.”