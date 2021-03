In de Langstraat raakt voetballen op zaterdag meer in trek: ‘We merken dat het drukker is in de kantine’

Oud-profvoet­bal­ler Roel van de Sande uit Best vertrekt bij OJC Rosmalen

26 februari Middenvelder Roel van de Sande (33) uit Best zegt hoofdklasser OJC Rosmalen vaarwel. De voormalig profvoetballer speelde daar sinds 2018. ,,In goed overleg heb ik besloten na dit seizoen te stoppen”, laat Van de Sande weten. ,,Ik ben nu aan het nadenken wat ik volgend seizoen ga doen, maar de kans is groot dat ik lekker blijf voetballen.”