In een race naar de eindstreep in de vijfde klasse E: ‘Deze boeiende strijd leeft enorm’

Zeven ploegen maken aanspraak op het kampioenschap in de vijfde klasse E. Zo hebben de nummers twee en drie, Odiliapeel en Keldonk, 28 punten vergaard in veertien wedstrijden en FC de Rakt, zevende op de ranglijst, in evenveel duels 25 punten gehaald. Een rondgang langs de clubs leert dat de titelkoorts toch nog niet bij alle kampioenskandidaten woedt. De jeugdige Roy van der Heijden, overgekomen van Gemert, stelt dat bij Keldonk de titel nog geen onderwerp is. ,,Kampioen worden is niet ons hoofddoel, dat is promoveren. We richten ons op een plek in de nacompetitie.”