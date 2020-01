Ingevallen doelman kopt late gelijkmaker binnen namens Odiliapeel

Zondag 5ENormaal gesproken is Luuk Claassen doelman, maar de speler van Odiliapeel viel zondag tegen Nederwetten in als veldspeler. Vlak voor tijd deed hij iets wat niemand zag aankomen: hij kopte de gelijkmaker binnen.

Odiliapeel – Nederwetten 3-3 (0-2) 21. 0-1, 35. 0-2, 58. Rick van Leeuwen 1-2, 62. 1-3, 78. Niels van de Brand 2-3, 86. Luuk Claassen 3-3.

De gelijkmaker vlak voor tijd werd gemaakt door Luuk Claassen. Claassen is normaal gesproken keeper maar omdat hij de afgelopen week niet had getraind en Odiliapeel maar weinig spelers tot haar beschikking had , zat hij als veldspeler op de bank. Een kwartier voor tijd mocht Claassen als aanvallende middenvelder invallen en bezorgde in de slotfase Odiliapeel met een rake kopbal een punt.,,Voor rust hadden we geen grip op de wedstrijd maar na de pauze kregen we meer controle”, beschreef Maarten van Stiphout, trainer van Odiliapeel, de wedstrijd.

FC de Rakt – Keldonk 7-1 (0-1). 25. Daan Vesters 0-1 (e.d.), 47. Jorick de Groot 1-1, 57. Rens van der Rakt 2-1, 70. Rens van der Rakt 3-1, 73. Jorick de Groot 4-1, 75. Jacky van Boxtel 5-1, 80. Rens van der Rakt 6-1, 88. Rik van de Boom 7-1.

,,Na een goede eerste helft hadden we geen antwoord op de omzettingen bij De Rakt. Het verval na rust is een eerste elftal onwaardig”, zag trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

Na een 0-1 ruststand kantelde het duel volkomen in de tweede helft en scoorde FC de Rakt maar liefst zeven keer. Volgens de winnende trainer Eus Marijnissen had dat nog meer kunnen zijn. ,,We creëerden zoveel kansen dat we zelfs met dubbele cijfers hadden kunnen winnen.”

Boerdonk – Nieuw Woensel 0-3 (0-1). 37. 0-1, 54. 0-2, 69. 0-3.

,,De eerste twintig minuten speelden we fenomenaal, daarna werd het problematisch”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Strouken gaat niet bij de pakken neerzitten na deze nederlaag. ,,We hebben klop gekregen van een betere ploeg. Dat is ook een onderdeel van de sport.”

VCO – Irene 3-2 (1-1). 2. Sep Schraven 1-0, 4. 1-1, 74. 2-1 (e.d.), 80. 2-2, 90+4. Daan Schel 3-2.

,,Het was een enerverende wedstrijd tussen twee ploegen die wisselend sterker waren. We hebben wederom laten zien dat we voetballend meekunnen met andere ploegen en winnen nu voor de tweede keer op rij”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

De winnende treffer was een beauty. Invaller Daan Schel onderschepte in de extra tijd de bal en lobde vanaf 35 meter het leder over de keeper in de kruising.

WHV – MVC 1-1 (1-0). 21. Thomas Bosch 1-0, 63. 1-1.

,,Wij hadden in de eerste helft een licht overwicht, na de pauze was MVC de betere partij. Gezien het grote aantal geblesseerden dat we hebben, ben ik tevreden met dit ene puntje”, vatte trainer Martin Kaus van WHV het duel samen.

De openingstreffer van Thomas Bosch was spectaculair. Hij krulde vanuit de corner de bal zo in één keer in het doel.

FC Uden – Ollandia 26. 0-1, 61. Pjotr Murawski 1-1. Rood: 87. speler Ollandia.

,,Een terechte uitslag van een saaie wedstrijd”, aldus Wesley Vogels, speler van FC Uden.