Inhaalduels amateurvoetbal: carnaval kost Dussense Boys dure punten, prima debuut nieuwe trainer Schadewijk

Tweede klasse E

Uno Animo – Bavel 2-1 (0-0). 60. 0-1, 75. Luuk Gerhardus 1-1, 82. Thom van de Ven 2-1.

In de eerste helft kreeg Uno Animo twee grote kansen, maar bleek de doelman van Bavel een paar goede reddingen in huis te hebben. Na de koffie- en theepauze nam Bavel meer deel aan het spel, wat na een uur voetbal resulteerde in de openingsgoal. Een schot werd van richting veranderd, en bleek onhoudbaar. Rick van Loon, trainer van Uno Animo: ,,Toen heb ik met Ruben van Loon een extra spits in de ploeg gebracht en dat bleek de juiste keuze.”

Luuk Gerhardus scoorde een kwartier voor tijd de gelijkmaker namens Uno Animo, dat bloed rook. ,,We bleven hoog druk zetten en linksback Thom van de Ven profiteerde op schitterende wijze van een afgeslagen bal: 2-1”, aldus een gelukkige Van Loon.

SC Kruisland – FC Tilburg 0-2 (0-2). 4. 0-1, 10. 0-2.

FC Tilburg begon de wedstrijd erg nerveus. ,,Kruisland speelt ons weg, maar kreeg geen echte kansen,” zag Tilburg-coach Michael de Boer. Door een te korte terugspeelbal op de keeper komt Kruisland op 1-0. Voorafgaand aan de 2-0 werd er zeer slecht verdedigd door FC Tilburg. Hoewel het team van De Boer in de tweede helft nog wel kansen kreeg op een aansluitingstreffer, werd er niet meer gescoord.

Derde klasse B

Gudok - RKDVC 1-1 (0-1) 37. Adegeest 0-1 90+6. 1-1.

Er rust een vloek op het hoofdveld vna Gudok. Zondag 27 februari brak er een noodweer los, dat zelfs op het kunstgrasveld de wedstrijd tussen beide ploegen niet meer dan een waterpoloduel op zou leveren. Deze donderdag was het droog, maar deze keer waren er problemen met het de verlichting op het hoofdveld. ,,Daar was het licht ook heel flets”, aldus RKDVC-trainer Edwin van Wijk. ,,En we speelden nota bene ook nog eens met een donkere bal.”

Maurice Adegeest zette zich volop in de spotlights toen de aanvaller een fraaie pass van Simon van der Werff afrondde. Na de hervatting waren de Drunenaren, die na de winterstop met twee zeges waren gestart, dicht bij een tweede treffer. Maar de kopbal van Bas Verhoeven belandde tegen de lat. De minuten tikten weg, voor de derde keer op rij zou DVC én de punten pakken én de nul houden. Zover kwam het echter niet. Diep in de extra tijd werd een afvallende bal na een hoekschop op de slof genomen en tegen de touwen gejaagd. ,,Heel jammer”, vond Van Wijk, “we hebben zo veel strijdlust en wilskracht getoond. Dat is maar ten dele beloond.”

Derde klasse C

FC Schadewijk - Schijndel 0-0 (0-0). Rode kaart: 88. FC Schadewijk.

,,Het was een vreselijk saaie wedstrijd. Dat kwam vooral door het veld, daar was niet op te spelen door alle kuilen en hobbels. Verder was de kansenverhouding gelijk”, beschreef Schijndel-trainer Henry van Alebeek. Schadewijk-trainer Dicky van den Akker kon tevreden terugkijken op zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer. ,,Gezien de situatie waarin wij ons verkeren, is een punt tegen de kampioenskandidaat mooi meegenomen’’, vertelde de oefenmeester. ,,We hadden een plan op tafel liggen om Schijndel te bestrijden en dat hebben de jongens voorbeeldig uitgevoerd.’’ Met daarvoor extra complimenten aan de sluitpost Tom Lageweij. Nog meer spelers van zijn equipe verdienden een compliment. ,,Ook de spelers achterin en de twee spitsen deden het voortreffelijk.’’

Wel merkte de coach dat er voor zijn ploeg op het gebied van fitheid nog wat te halen valt. ,,Daardoor kreeg Schijndel wel later in de wedstrijd veldoverwicht’’, sprak Van den Akker. Daarnaast onthield de scheidsrechter Schadewijk volgens de oefenmeester ook nog een penalty, na een handsbal. Het was voor de trainer anders om ineens niet meer als assistent langs de lijn te staan. ,,Dan ben je ineens de eindverantwoordelijke’’, vertelde hij. ,,Maar die uitdaging ga ik niet uit de weg. Ik voel mij ook vanuit de groep gesteund.’’

DVG - SCG’18 3-5 (2-3).

,,Het was echt een chaotische wedstrijd. Binnen één minuut stond het al 1-1. Na rust kregen we nog een aantal goede kansen maar helaas konden we de aansluiting niet vinden”, beschreef DVG-trainer Henry van den Braak.

RKTVC - ODC 2-2 (0-2). 11. 0-1 (e.d.), 43. Sjoerd van Lokven 0-2, 47. 1-2, 55. 2-2.

,,Ik ben er een beetje ziek van. Na rust begonnen we niet eens slecht maar een paar verkeerde momentjes zorgden ervoor dat RKTVC weer terugkwam in de wedstrijd. We hadden ook een aantal zieke spelers, dus dat hielp ook niet mee”, beschreef ODC-trainer Piet Drijvers.

Vierde klasse C

DEVO – Dussense Boys 1-1 (1-1). 18. J. Sassen 0-1 35. 1-1.

DEVO staat stijf onderaan, heeft pas één puntje gepeurd, terwijl de Boys stevig op een derde plaats bivakkeren. Winnen, dat leek een heel eenvoudige zaak. Maar dat kwam er dus niet van, al namen de Dussenaren nog wel een voorsprong door een doelpunt van Jeppe Sassen. ,,We kwamen op alle fronten tekort”, vond trainer André Vos. ,,De duels gingen te makkelijk verloren, daardoor liepen we constant achter de feiten aan.” Vos weet de oorzaak wel. ,,Carnaval, ze hebben flink gefeest. Maar dat heeft ons twee hele dure punten gekost. Hopelijk pakken we zondag de draad weer op.”

Vierde klasse D

Berkdijk – GSBW 1-3 (1-2) 25. Van Houtum 0-1 30 Laros 1-1 40. Van Houtum 1-2, 86. Igor van Loon 1-3.

Zondag 27 februari werd slechts één helft gespeeld op sportpark De Kegelaer: door de neergutsende regen was fatsoenlijk voetballen niet meer mogelijk. Bij de rust leidde de ploeg uit Goirle met 1-2. Voor Berkdijk had Matthy Laros voor de gelijkmaker gezorgd. Donderdag traden beide ploegen weer aan voor het restant. De ploeg uit Goirle scoorde, maar die treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. ,,We leefden dus nog”, zegt Berkdijk-trainer Pieter Elias, die het spel op en neer zag golven. ,,Een kwartier voor tijd kregen we nog een mooie kans om er een gelijkspel uit te slepen, die werd niet benut.” In de slotfase speelde de thuisclub va banque, met vijf aanvallers. Alles of niets, in de 85e minuut werd een counter de rood-zwarten fataal.

WSJ – Were Di 3-2 (1-0). 25. Marouane Bouchti 1-0, 46. Harrie Hesselberth 2-0, 52. Sam van Hulsbeek 2-1, 60. Lars Kranenveld 2-2. 84. Harrie Hesselberth 3-2.

WSJ ging rusten met een 1-0 voorsprong door Marouane Bouchti. Direct na rust sloeg WSJ opnieuw toe, ditmaal via Harrie Hesselberth. Were Di-coach Ivo Bouckaert: ,,We hadden een plan bedacht in de rust, en daar hielden we aan vast. En al snel komen we via Sam van Hulsbeek en Lars Kranenveld op 2-2.” ,,Dat had ik vooraf niet verwacht”, aldus WSJ-coach Theo de Jong. ,,Maar we komen met de schrik vrij dankzij de tweede treffer van Hesselberth, enkele minuten voor tijd.”

Vierde klasse E

SDO’39 – Riethoven 1-3 (0-1). 5. 0-1, 67. Niels Heesakkers 1-1, 80. 1-2, 88. 1-3.

Al na vijf minuten lag de bal al in het netje voor Riethoven. Een vrije trap vloog over de SDO-doelman heen. De bezoekers bleven gedurende de eerste helft ook de gevaarlijkste ploeg. ,,Er gebeurde veel, ook vanuit ons. Na de rust gingen wij beter voetballen, en scoren we ook via Niels Heesakkers”, aldus SDO-coach Tom van den Steen.

Tegen de verwachtingen in kwam Riethoven tien minuten voor tijd weer op voorsprong, en niet veel later werd zelfs de 1-3 gemaakt. Van den Steen: ,,Onze inzet en goede mentaliteit zijn helaas niet beloond met drie punten vanavond.”

Vierde klasse F

Boskant - RKGSV 1-0 (1-0). 24. Frank van der Heijden

,,Het was een wedstrijd om van te genieten. We speelde in verschrikkelijk hoog tempo. De laatste vijftien minuten ging RKGSV erg aanvallend spelen maar gelukkig wonnen we hem”, beschreef Boskant-trainer Peter van der Heijden.

Avesteyn - VOW 1-0 (1-0) 32. Dielissen 1-0. Bijz: Twee penalty’s gemist door VOW.

Volgens Avesteyn-trainer Hugo van de Sande was het een zwaarbevochten overwinning. ,,In de eerste helft waren wij de bovenliggende partij en dan moet je er eigenlijk nog net voor rust een maken’’, vertelde de oefenmeester. ,,Tweede helft was voor VOW, zij waren beter aan de bal. Ook al kregen wij nog kansen die we niet konden afmaken.’’

Door het drukke speelschema speelt Avesteyn vier wedstrijden in tien dagen. ,,Dat is gewoon te veel, zeker als je carnaval erbij betrekt’’, sprak Van de Sande. ,,Als je nergens om speelt, snap ik dat. Maar wij staan bovenaan.’’

Ook VOW-trainer Patrick Cissen zag de verdeling in de speelhelften. ,,Hoewel Avesteyn sterker in de eerste helft was, missen wij de beste kans’’, zei de VOW-oefenmeester doelend op de gemiste penalty. ,,Tweede helft draaiden de rollen om maar missen wij nogmaals een penalty. Waarop nog twee grote kansen volgden, die niet werden afgemaakt.’’

Vierde klasse H

Herpinia - SES 2-2. 2. 0-1, 12. Van Dieten 1-1, 67. 1-2, 70. Van Ras 2-2.

Herpinia-trainer Maarten Hendriks keek met een goed gevoel terug op de wedstrijd. ,,Gezien alle personele problemen en omdat we al ruim twee weken niet hadden gevoetbald’’, vertelde de trainer. ,,Ik ben trots op de spelers hoe ze daarmee om zijn gegaan. De eerste tien minuten kwamen niet onder de druk van SES gespeeld, maar daarna kwamen we beter in de wedstrijd. Na de gelijkmaker gingen beide teams nog voor het maximale, maar met een gelijkspel kan ik leven.’’

Vijfde klasse E

HBV - Odiliapeel 2-1 (0-1) 25. Van Roosmalen 0-1, 65. 1-1, 96. 2-1

Odilliapeel had voor de wedstrijd de nodige problemen. Trainer Danny Claassen moest de wedstrijd beginnen met zeven spelers uit het tweede en derde elftal. ,,En ook nog eens twee jeugdspelers’’, sprak de trainer. ,,De tegenpartij was wel wat beter, maar wij misten ook de kans op de 0-2.’’

Keldonk - Fiducia 0-3 (0-2) 18. 0-1, 32. 0-2, 62. 0-3

Volgens Keldonk-trainer Ruud Fleskens maakte twee gehavende ploegen er een degelijke donderdagavondpot van. ,,Alleen was de tegenpartij doeltreffender.’’ Zijn equipe miste een aantal mooie kansen. ,,Zo kon Luuk Cremers op aangeven van Roy van der Heijden makkelijker scoren, maar ging de bal over.’’