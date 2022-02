Inhaalduels amateurvoetbal: zeges voor Real Lunet en Be Ready

Zondag 2F + 3BEen mooie dinsdagmiddag voor Be Ready en Real Lunet. Beide ploegen wonnen hun inhaalduels. Be Ready deed dat aan de Krommedijk in Dordrecht, Real Lunet had in eigen huis geen kind aan Volkel.

FC Dordrecht Amateurs – Be Ready 0-2 (0-1). 23. Bart Dirven 0-1, 89. Bart Dirven 0-2.

Voor Be Ready zat er geen vuilte aan de lucht vanavond. Op bezoek bij FC Dordrecht Amateurs werd er met 2-0 gewonnen. Na dik 23 minuten opende Bart Dirven de score aan de Krommedijk namens Be Ready.

,,In de eerste helft waren we heer en meester, maar laten we na om meer te scoren,” aldus Be Ready-trainer Eugène van der Heijden, die Dordrecht in de tweede helft wel zag aandringen om de gelijkmaker te maken. ,,Die bleef ons gelukkig en terecht bespaard. Na de 0-2 in de absolute slotfase van opnieuw Dirven konden we de polonaise pas echt gaan lopen.”

Real Lunet – Volkel 4-0 (1-0). 35. Ruud Kooijman 1-0, 55. Shuremy Filomino 2-0, 65. Michee Shilonga 3-0, 75. Chamel Ramadan.

Real Lunet hield de punten vanavond in Vught. Een klinkende 4-0 overwinning op Volkel zorgde voor een prima stemming bij Lunet-coach Glenn Simon: ,,Dit is heerlijk. Zondag speelden we nog met een veldspeler in de goal, maar vandaag stond onze keeper er weer in.” Die doelman zag dat Ruud Kooijman in de eerste helft de score opende namens de thuisploeg.

Na de rust bouwde Real Lunet via Shuremy Filomino, Michee Shilonga en Chamel Ramadan de voorsprong geleidelijk uit naar 4-0. Michiel Jans, de trainer van Volkel, hield een minder goed gevoel over aan het duel: ,,Er zaten echt een hoop dingen niet mee vanavond. We misten echt te veel kansen, waaronder eentje voor een open doel.” Toch bleef zijn ploeg er met rust nog in geloven: ,,We gingen aanvallend de tweede helft in, maar dat deed ons ook de das om,” legt Jans uit.