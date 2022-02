Inhaalduels: LSV gaat kansloos ten onder, De Loijer goud waard met hattrick

Inmiddels 38 jaar, maar stoppen? Nee, daar wil RKKSV-spits Van Meurs nog niet aan

Günther van Meurs kan het niet laten. De 38-jarige spits van RKKSV zei in oktober dat hij ging stoppen met voetbal, maar staat inmiddels toch weer op het trainingsveld. Of hij dit seizoen nog in actie gaat komen voor de vierdeklasser, is nog onduidelijk. ,,Ik wil heel graag van waarde blijven zijn voor RKKSV.’’

3 februari