Inhaalprogramma | DESK kroont zich tot winterkampioen, DVG steelt zege bij Herpinia

Zondag 3B

DESK - UVV’40 0-0. Rood: 75. Rick van Enkhuizen (DESK, 2x geel).

Door het gelijkspel tegen UVV’40 (0-0) heeft DESK, koploper in de derde klasse B, nu vier punten voorsprong op naaste concurrent TSC. Met name in de tweede helft hadden de gastheren afstand van UVV’40 moeten nemen, zo liet trainer Tom Heijkoop weten. ,,Na rust zijn we iets compacter gaan spelen. Hierdoor kregen we zo’n vier grote kansen, maar ze gingen er niet in. Zelfs na de tweede gele kaart van Rick van Enkhuizen bleven we dominant. We zijn vandaag tekort geschoten.” Aan de andere kant kijkt hij met plezier naar de ranglijst. ,,We zijn een punt uitgelopen op nummer twee TSC en Herbstmeister.”

Zondag 4I

Herpinia - DVG 0-1 (0-0). 86. Bas Smulders.

Hekkensluiter Herpinia heeft het gat met de concurrentie niet weten te verkleinen in het inhaalduel tegen DVG. De Herpenaren hadden in de eerste helft moeite met DVG. Bart de Wind (DVG) kreeg de grootste kans, hij kwam een op een met de keeper, maar miste. Na rust was het wedstrijdbeeld gedraaid. Herpinia kreeg na een uurtje spelen drie grote kansen, maar zowel Rick Staasen, Bas van Houten én Rowdy Meegens raakten het aluminium. Alsof dat nog niet genoeg was, kwam DVG vier minuten voor tijd ook nog op voorsprong. Bas Smulders schoot de bal binnen, kort nadat Herpinia terug werd gefloten uit buitenspel.

Zondag 5D