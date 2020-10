Invaller Blankers lobt vanaf dertig meter raak namens EDN’56

EDN’56 – Nederwetten 5-2 (2-1). 15. Thijs van Oirschot 1-0, 28. Thijs van Oirschot 2-0. 65. Coen van Oirschot 3-1. 76. Sander van Dijck 4-2. 83. Grard Blankers 5-2.

,,We waren de betere partij’’, vond een tevreden EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,We hebben nog teveel kansen nodig om te scoren, terwijl Nederwetten twee keer voor het doel komt en twee keer scoort. De tegenstander pakte nog een rode kaart nadat ze Thijs van Oirschot niet konden stoppen.’’

Grard Blankers maakte met een lob van 30 meter volgens de trainer het mooiste doelpunt van de wedstrijd. ,,Hij zei dat ik hem beter een half uur eerder had kunnen laten invallen’’, jubelde de EDN’56-oefenmeester.

Ollandia - LSV 2-0 (). 70. Robert Erven 1-0, 77. Robert Erven 2-0.

,,Het was een verdiende overwinning’’, vertelde Ollandia-trainer Maykel van Driel. ,,Vanaf de eerste minuut waren we de bovenliggende partij, mede door goed druk zetten en de ruimtes goed te gebruiken. Alleen wilde de bal er nog niet in. Volgende week moeten we tegen Nederwetten, dan hopen we dat wij dit kunnen doortrekken.’’

,,We begonnen slordig aan de wedstrijd’’, sprak LSV-speler Lars Kruijzen. ,,Dit uitte zich mede in onnodig balverlies lijden. Ollandia had een rechtsbuiten, waar ze veel crossballen op mikte, die op de brommer zat. Na rust trokken we de wedstrijd naar ons toe, maar door de vele blessures en de 2 snelle doelpunten van de tegenpartij gingen de kopjes wel even hangen.’’

LSV kampte voor de wedstrijd met veel blessures. ,,Er waren een stuk of zes basisspelers geblesseerd’’, vertelde de LSV-speler. ,,Dan valt in de wedstrijd onze nummer zes, Abdelatief Azammad, uit waarna Arjan van Helvoirt erin kwam. Even later viel ook hij weer uit door een blessure die hij opliep in een duel met de tegenstander.‘’

DEES - Irene 3-2 (1-1). 5. Ferdy van Zon 0-1. 87. Owen van Lith 3-2. Rood. Maikel Schoenmakers.

,,Het was het allemaal net niet’’, sprak Irene-trainer Michael van de Wal. ,,We kwamen al snel op voorsprong en de tegenpartij had 40 minuten lang weinig in te brengen, maar dan krijg je toch de deksel op je neus.’’ Door de frustratie en een opstootje, krijgt Irene een rode kaart voor de kiezen. ,,Het leek een beetje op een Zidane, maar ze raakten elkaar niet.’’

Het was voor Irene de eerste wedstrijd in de competitie. Volgende speelronde krijgt de ploeg uit Gemonde EDN’56 uit Haghorst op bezoek. ,,Het is een ploeg die voor promotie wil gaan en die willen wel voetballen. Als we daar goed weerstand tegen bieden, valt er wel iets te halen.’’

