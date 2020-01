Invaller Charlton Vicento helpt Kozakken Boys aan zege

De bezoekers werden al snel gevaarlijk, maar een vrije trap van Stephan Kruithof verdween over het doel van de thuisploeg. Niet veel later nam Nizar Mekkaoui namens Kozakken Boys het vijandelijke doel onder vuur. In het vervolg van de eerste helft slaagden beide ploegen er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Halverwege was de stand dan ook niet verrassend 0-0.