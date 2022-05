Invaller Duah helpt FC Schadewijk met twee goals in vijf minuten en beslist wedstrijd

Derde klasse CHet leek even een frustrerende middag te worden voor FC Schadewijk. De ploeg van Dicky van den Akker was de betere ploeg in de wedstrijd tegen RKTVC en creëerde veel kansen, maar vijf minuten voor tijd stond er toch 1-1 op het bord. Ook had Jordy Hoeks al een penalty gemist. In de laatste vijf minuten bezorgde invaller Benjamin Duah zijn ploeg de drie punten door twee keer te scoren.

FC Schadewijk – RKTVC 3-1 (0-0). 55. Dani van der Weg 1-0, 60. ? 1-1 (pen.), 85. Benjamin Duah 2-1, 90. Benjamin Duah 3-1. Bijz.: Jordy Hoeks (FC Schadewijk) mist in de 65e minuut een penalty.

,,We waren de bovenliggende partij en creëerden veel kansen , maar maakten ze alleen niet af. We vergaten onszelf eigenlijk te belonen en gingen met 0-0 rusten. Na de rust merkten we dat een aantal jongens van RKTVC er doorheen zaten, dus zei ik tegen de jongens dat, ondanks wat er dan ook gebeurt, we moeten blijven voetballen. Na 10 minuten scoren we de 1-0, maar 5 minuten later krijgt RKTVC een penalty wegens hands. Deze maakten ze en kregen ze hoop. Even later missen we dan ook nog een penalty. Toen heb ik Benjamin Duah erin gewisseld, want ik wilde meer snelheid voorin. En hij trok de wedstrijd naar zich toe en maakte binnen 5 minuten 2 goals. We zijn blij met de overwinning en zien weer licht aan het eind van de tunnel”, zei FC Schadewijks assistent-trainer Dicky van den Akker.

Margriet – Schijndel 1-2 (1-1). 25. Thomas Van Liempd 0-1, 26. Jeffrey van Vlijmen (pen) 1-1, 90. Jesper Schuurmans 1-2.

Margriet-trainer Maarten van Vugt: ,,Schijndel RKSV kwam snel op voorsprong, maar vijf minuten later wisten we het weer gelijk te trekken. Schijndel vond gelijk spel prima en ging heel compact spelen, met twee controleurs vooraan. Wij hadden alleen niks aan gelijkspel en gingen de voor de overwinning. Na de rust hadden wij meer bal bezit, maar creëerden we niet genoeg. Aan het einde hebben we veel risico genomen en gingen we met vijf man voorin spelen. Echter scoorde Schijndel RKSV in de blessuretijd het winnende doelpunt binnen. Verder was het een spannende en sportieve wedstrijd.”

,,Wat een droomscenario dit”, jubelde Henry van Alebeek, coach van Schijndel. ,,We missen de hele voorhoede en waren eigenlijk wel blij geweest met een gelijkspel. Maar we hebben geen kans weggegeven en we maken er twee. De stand ziet er nu beter en beter uit. We hebben nu een drukke week met Schadewijk en Den Dungen maar de voorsprong is negen punten. Vandaag werd de winnende in de laatste minuut gemaakt door Jesper Schuurmans. Hij debuteerde vandaag. Dat is natuurlijk extra mooi voor hem, maar ook voor de club. Ik ben echt trots. We speelden vandaag met drie jeugdspelers en winnen in de laatste minuut van de concurrent. Wat een droomscenario.”

ODC – Nooit Gedacht 1-1 (1-1). 9. Levi Schuurmans 0-1, 42. Sam van Sluis 1-1 (e.d.). Bijz.: Thijm van Oirschot (ODC) krijgt in de 80e minuut rood voor natrappen.

,,We misten vandaag drie basisspelers, maar de jongens hebben die heel goed opgepakt. Het eerste half uur waren we heer en meester, maar daarna werd het zwaar, mede door het weer. We gingen te veel de lange bal opzoeken en lieten de linies te lang. Hierdoor kreeg ODC een kans, maar viel de bal uiteindelijk binnen via een van onze eigen spelers. Na de rust was het een beetje hetzelfde speelbeeld, maar probeerden we het wel compacter te houden. In de 65e minuut scoorden we een goal, maar deze werd afgekeurd wegens buitenspel. Het leek net of er een nieuwe regel in het amateurvoetbal kwam, want de goal werd gemaakt nadat hij was terug gelegd, dus dan kan het nooit buitenspel zijn. Hierna werd het een harde wedstrijd en konden we niet meer de overwinning binnenslepen”, zei Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden.

,,We begonnen heel matig. Nooit gedacht was toch wel heer en meester. Ze maakten snel 0-1 en hadden daarna ook wel kansen om verder uit te lopen. Uiteindelijk kwamen wij toch vlak voor rust er weer naast. Na rust waren zij wel weer bovenliggend qua voetbal. Je merkt toch dat er bij hun meer vastigheden inzitten. Wij hebben ons wel goed in de wedstrijd geknokt en hadden eigenlijk wel de betere kansen. We raakten onder andere de paal en de lat. Tien minuten voor tijd kregen we een rode kaart. Het was wat ongelukkig, er was wat hectiek. Ik heb het zelf niet gezien dus ik kan er niet zoveel over zeggen. De laatste tien minuten hebben we het knokkend over de streep getrokken en weinig weggegeven. Ik ben absoluut niet ontevreden en de jongens hebben goed gevoetbald. Nu is er een drukke week voor de boeg en gaan we kijken of we punten kunnen sprokkelen. Het moreel is in ieder geval goed”, sprak ODC-coach Piet Drijvers.

Alem – DSC 2-3 (1-0). 44. Mats Steenbekkers 1-0, 60. Roy van Beurden 1-1, 75. Luuk Steenbekkers 2-1, 80. Bas Vos 2-2, 86. Bas Vos 2-3.

,,De teleurstelling is groot, de eerste helft hadden we vaker moeten scoren maar je laat het dan liggen. De tweede helft was DSC gewoon beter’’ , Aldus Ben Hoek, trainer van Alem. In de slotfase wordt er nog een penalty ontnomen voor Alem, die volgens Hoek wel cruciaal was in het verlies uiteindelijk.

Feest bij DSC want de uitploeg wint een derby én doorbreekt de wissel vallende vorm van afgelopen tijd. ,,Ik ben apentrots dat we een derby winnen, al had Alem wel goede kansen in de eerste helft. Wij waren wel de betere ploeg in de tweede helft, waardoor we de winst over de streep trokken’’ , aldus Robin Verheijden, trainer van DSC. Er was volgens Verheijden ook nog een uitblinker, Bas Vos, twee keer trefzeker en wederom heel belangrijk voor de club. ,,Hij heeft een moeilijk seizoen gehad, dus ik ben extra trots dat hij d’r vandaag twee maakt’’ , zei Verheijden.

BMC – SCG 1-2 (1-1). 1. Arman Gadzjiev 0-1, 21. Thijs Govers 1-1, 89. SCG 1-2 (e.d.).

,,Eigenlijk wat heel het seizoen fout ging gaat nu weer fout. We speelden bij vlagen goed vandaag, maar we houden het gewoon helaas niet vast’’ , aldus Ben Hoek, trainer van BMC.

SCG-coach Koen Wissing slaakte een zucht van opluchting: ,,Hij valt eindelijk een keer de goede kant op. Het was, net als vorige week, een wedstrijd tussen twee ploegen die vechten tegen degradatie. We begonnen echt lekker met een goal in de eerste minuut. Daarna kregen we al vrij snel een goal tegen uit een korte variant op een corner. Daar waren we niet scherp genoeg en geven we hem zelf een beetje weg. In de tweede helft moest BMC en dat zag je in de wedstrijd. Zij hadden wat meer drang naar voren en wij probeerden ons te focussen op de omschakeling. Uiteindelijk viel het in de slotfase toch onze kant op. Het was een beetje een klutsgoal en uiteindelijk was het een speler van de tegenstander die hem maakte maar het was voor ons natuurlijk een bevrijdende treffer. We hadden dit seizoen vaak recht op meer waar we dat niet kregen, vandaag was het misschien een beetje andersom. Wat ook een opsteker was: Arthur Bot maakte zijn rentree. Hij lag er lang uit maar is normaal altijd een basisspeler bij ons. Fijn dat hij weer mee doet.”

Avanti – Zwaluw 1-1 (0-0). 65. Julius Emmanuel 0-1, 70. Teun Kuijpers

Profiteren van de wat mindere vorm van Zwaluw kon Avanti niet vandaag, maar trainer Stephan Hesemans was niet ontevreden. ,,Vooral de eerste helft waren we vandaag sterk, maar helaas kwamen we vaak niet goed tot schieten toe. Waardoor scoringskansen niet ontstonden’’ , aldus Hesemans.

,,Het was wel een gelijkwaardige wedstrijd”, vond Zwaluw-coach John Laponder. ,,Beide ploegen speelden om nacompetitie te halen. Dat resulteerde in weinig kansen en veel strijd. Op de doelpunten na gebeurde er heel weinig rond de zestienmeter gebieden. Het was vooral veel strijd op het middenveld. Geen ploeg was vandaag goed genoeg om het verschil te maken. Het belangrijkste is dat we niet verloren hebben. Dat voelt vandaag als winst want we misten veel spelers. Ook alle concurrenten winnen niet dus dat is echt winst voor ons. Nu moeten we in de laatste vijf wedstrijden gaan proberen om de nacompetitie te halen.”

Matthijs Bezem (17) speelde vandaag zijn eerste wedstrijd voor Zwaluw nadat hij een jaar in Amerika studeerde en voetbalde. ,,Hij is vanochtend vroeg op Schiphol geland en deed de hele tweede helft mee”, aldus Laponder. Zijn broer Stefan (16) speelde de hele wedstrijd.

DVG – Den Dungen 0-0(0-0).

,,0-0, maar het was zeker niet bloedeloos”, zei Henri van den Braak, coach van DVG. ,,Het was een spannende wedstrijd en wij konden goed mee. Zij waren wel iets beter aan de bal maar we hebben ons kranig verweerd en ook echt wel een paar goede kansen gehad. Zij ook wel en onze keeper redde ons nog fantastisch vlak voor tijd. Terechte uitslag dus, in mijn beleving. Ondanks de 0-0 was dit zeker het aanzien waard. Vanuit DVG zijn we erg tevreden, Den Dungen staat vijfde dus dit hebben we goed gedaan. De scheidsrechter vond ik ook bijzonder goed. Hij stond overal bovenop, was heel correct en communiceerde alles duidelijk naar de spelers. Zo een zou ik elke week wel willen!”

,,De tweede helft was leuk om te zien, de eerste was van beide kanten niet best”, vond Den Dungen-coach Kevin van Emmerik. ,,Beide teams waren slordig in balbezit en iedereen was gericht om de nul te houden. Er kwamen wel wat kansen. Zij schoten op de paal en wij op de lat maar er waren weinig grote uitgespeelde kansen. In de tweede hebben wij het een en ander omgezet en dat ging goed. Qua balbezit waren wij bovenliggend maar zij bleven ook gevaarlijk in de omschakeling met lange ballen. Wij kregen wel de grootste kans in de 85eminuut. Die telde ik eigenlijk al maar de keeper redde hem heel knap. Over het algemeen, qua kansenverhouding, is de uitslag terecht. Komende weken komen er weer wat jongens terug van blessures en dan gaan we in de laatste vijf wedstrijden hard strijden voor de periode.”