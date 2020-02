Invaller Goossens scoort voor Boekel Sport, maar kan ook eerder naar de douche

Boekel Sport – Margriet 1-1 (0-1). 32. Jeffrey van Vlijmen 0-1, 75. Guus Goossens 1-1. Rood: 86. Guus Goossens (Boekel Sport).

,,Een terechte uitslag denk ik. Het was moeilijk met de wind, maar we brachten te weinig aan de bal in de eerste helft. In de tweede helft zijn we dominant, maar krijgen we niet heel veel kansen. Zij halen nog een bal van de lijn en misschien hadden we wat meer moeten doen met het overwicht, maar over het algemeen terecht denk ik”, zei Boekel Sport-trainer Marc van de Ven.

Guus Goossens had een opvallende rol. Hij viel in de rust in, speelde goed, scoorde en kon vroegtijdig douchen. Na een tackle van achter rond de middenlijn zag hij een rode prent. Mounir al Ansouri was het slachtoffer, maar was geen doorgebroken speler. ,,Naar mijn mening een veel te zware straf die niet in de wedstrijd paste”, zei Van de Ven.

Schijndel – Den Dungen 1-3 (1-2). 6. Jens van Grinsven 0-1, 15. Tijn Niemeyer 1-1, 25. Jens van Grinsven 1-2, 60. Michel de Haas 1-3.

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: ,,We hebben vandaag te veel duels verloren. Het was een collectief falen.” Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,De wedstrijd ging gelijk op, maar wij waren effectiever in de afronding.”

Dankzij twee doelpunten van Jens van Grinsven binnen een halfuur wint Den Dungen. Het eerste doelpunt kwam uit een scrimmage, het tweede uit een mooi opgezette aanval.

FC Schadewijk – Nijnsel 3-0 (2-0). 23. 1-0, 30. 2-0, 60. 3-0.

Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven: ,,We konden vandaag geen tempo ontwikkelen en hadden te weinig stootkracht voorin. We moeten deze wedstrijd maar snel vergeten.”

Vlak voor rust krijgt Nijnsel-aanvaller Stefan Hulsen een klap op zijn hoofd van de keeper van Schadewijk, nadat Hulsen zelf eerst een overtreding op de keeper maakt. De keeper kreeg slechts geel.

Avanti’31 – RKPVV 4-1 (2-1). 20. Jelle Brus 1-0, 25. Luke van den Hurk 2-0, 45. 2-1, 63. Geert van Heeswijk 3-1, 77. Geert van Heeswijk 4-1. 44. Geert van Heeswijk (Avanti’31) mist een strafschop.

Avanti’31-trainer Henry van Wanrooy: ,,We hebben in het begin fantastisch gespeeld en hadden na vijf minuten al met 3-0 kunnen voorstaan. Na de tegentreffer vlak voor rust hebben de jongens het in de tweede helft goed opgepakt. RKPVV heeft geen kans meer gecreëerd.”

Wouter van Heertum kwam in de 70ste minuut in het veld, maar moest in de 78ste minuut weer geblesseerd van het veld nadat iemand bij RKPVV op zijn hand had gestaan. Avanti’31 speelde de rest van de wedstrijd uit met tien man.

BMC – Handel 0-3 (0-2). 15. Teun Graat 0-1, 33. Teun Graat 0-2, 50. Ruud Konter 0-3.

BMC-trainer Manfred van Erp: ,,Handel was feller, scherper en gretiger dan wij. Onze grootste kans was tien minuten voor tijd, toen Richard de Laat uit een vrije trap een bal op de paal schoot.” Door deze nederlaag staat BMC op de laatste plaats in de derde klasse D.