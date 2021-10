Invaller Ousmane Traore redt op het nippertje punt voor Achilles Veen

Duidelijk was dat in Doorwerth Achilles het bekerduel met Unitas nog in de benen had. Bovendien was het grasveld van de thuisclub loodzwaar. Bij Achilles Veen-trainer John Karelse kon dan ook de 1-1 door de beugel. ,,In de eerste helft hebben we het heel goed gedaan en flink wat kansen gehad. Na rust speelde het midweekse duel ons wel parten en daar kwam dus ook nog dat loodzware veld bij. Ze hebben het eigenlijk goed gedaan. De 1-1 is een terechte uitslag vind ik.” Invaller Ousmane Traore schoot in de extra tijd de gelijkmaker binnen. Karelse: ,,Hij had al eerder twee kansen gehad. In de tweede helft kreeg DUNO trouwens een goede kans op 2-0 maar Jordy Zielschot redde ons.”