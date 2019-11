Invaller schiet achter standbeen gelijkmaker binnen namens FC Uden

FC Uden – Boerdonk 2-2 (1-0). 13. Melih Polat 1-0, 57. Stan Hendriks 1-1, 70. Tim van Alphen 1-2, 83. Brent Strijbos 2-2.

,,In de eerste helft waren wij beter, na rust was Boerdonk de bovenliggende partij”, beschreef speler Wesley Vogels van FC Uden het duel

,,Er had misschien meer voor ons in gezeten maar ik denk dat de gelijkspel terecht is”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

De gelijkmaker vlak voor tijd kwam van de voet van de Brent Strijbos van FC Uden. Hij was vlak daarvoor ingevallen en schoot de bal achter het standbeen in de goal.

Elsendorp - WHV 3-4 (1-2). 3. 1-0, 23. Yorick van de Rakt 1-1, 43. Roel Lunenburg 1-2, 49. 2-2, 53. 3-2, 70. Thijs Lunenburg 3-3, 89. Yorick van de Rakt 3-4. Rood: twee spelers van Elsendorp (beiden 2x geel). Bijz. 15. Thijs Lunenburg miste een penalty namens WHV.

,,Niet een mooie maar wel een spannende wedstrijd. De inzet was de tweede plek. Als we zouden verliezen viel er een gaatje met Elsendorp. Nu staan we gedeeld tweede en dat is een knappe prestatie van mijn ploeg”, aldus trainer Martin Kaus van WHV.

Volgens Kaus was het in de slotfase hectisch voor het doel van zijn team. ,,Nadat we vlak voor tijd op voorsprong waren gekomen was het één grote scrimmage in ons strafschopgebied. Schoten op onze goal en reddingen van onze keeper. Zo erg heb ik het zelden meegemaakt.”

Ollandia – VCO 3-1 (1-1). 6. Steven van Dijke 1-0, 19. Sep Schraven 1-1, 72. Steven van Dijke 2-1, 80. Stan de Beer 3-1.

,,We speelden niet goed, maar met inzet compenseerden we dit. We waren tot een kwartier voor tijd dicht bij een stunt tegen de koploper”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

VCO heeft nog geen enkel punt gehaald maar dat is slechts een kwestie van tijd volgens Van Berkom. ,,We hebben bijna tegen de complete top van onze poule gespeeld en het goede gevoel van de laatste wedstrijden moeten we meenemen tegen clubs die dichter bij ons staan.”

,,Het was een lastige wedstrijd. VCO is dan wel hekkensluiter alleen heel makkelijk ging het niet. Het eerste doelpunt viel snel dus ik ging er eens goed voorzitten. Helaas werd het 1-1 en daarna heeft VCO de bus geparkeerd. Gelukkig braken we er twintig minuten voor tijd doorheen en zijn we daarna niet meer in gevaar geweest. Toch hadden we weer meer doelpunten mogen maken”, zei een kritische Ollandia-coach Bas van Engelen.

Als alle wedstrijden door waren gegaan dan had Ollandia de periodetitel kunnen winnen. Helaas voor het team uit Olland werd de wedstrijd Fiducia- FC de Rakt afgelast waardoor er nog een hele kleine mogelijkheid is dat FC de Rakt roet in het eten kan gooien. ,,Het moet heel raar lopen, maar we hebben de periodetitel nog niet binnen. Als FC de Rakt tegen Fiducia wint dan kunnen we pas in januari de periodetitel pakken, omdat we dan een wedstrijd tegen MVC spelen. Dus voorlopig is er nog even niks te vieren.”

Keldonk – Nieuw Woensel 1-2 (0-2). 22.0-1, 41. 0-2, 86. René van de Akker 1-2.

,,We waren te gehavend om het Nieuw Woensel moeilijk te maken. Ondanks een slotoffensief kwamen we niet meer tot scoren”, aldus Ruud Fleskens (trainer van Keldonk).

Fleskens vond Nieuw Woensel beter, maar vond de tegentreffers onnodig. ,,Bij de 0-1 gleed een speler uit en bij de 0-2 kon de tegenstander uit een corner vrij inkoppen.”

Odiliapeel – Irene 1-0 (1-0). 45. Wouter Smits 1-0.

Een zwaarbevochten overwinning voor Odiliapeel. Op slag van rust tekende Wouter Smits voor de enige treffer en met knappe reddingen hield keeper Luuk Claassen zijn doel schoon.

Odiliapeel won voor de tweede keer en hield voor de eerste keer de nul.

,,We hebben één fout gemaakt en die werd meteen afgestraft. Normaal gesproken scoren we altijd alleen het lukte niet. Ik ben wel tevreden over de aanpassing die ik heb gedaan. We bouwen nu op een andere manier op en dat ging een stuk beter, helaas weer geen punten”, baalde Irene-coach Michael van de Wal

Irene heeft dit seizoen nog steeds niet gewonnen. Op de ranglijst staat het alleen nog boven VCO maar daar is ook alles mee gezegd. Michael van de Wal hoopt binnenkort dat zijn team eens de volle buit gaat pakken. ,,We gaan al beter voetballen dus een overwinning komt er binnenkort wel aan, we moeten vertrouwen blijven houden en dan moet het goed komen.”

Fiducia – FC de Rakt werd afgelast.