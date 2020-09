Invallers Moukouh en Bastmeijer doen het voor Dongen

De invallers deden het daarna voor De Kanaries. Anouar Moukouh met een goal, Sel Bastmeijer met de assist. ,,Het is luxe om deze spelers op de bank te hebben zitten", aldus Erbas. ,,Vorige week stond Anouar in de basis maar zagen we dat ie nog geen hele wedstrijd kan spelen gezien zijn fitheid.” Over Bastmeijer is Erbas enthousiast. ,,Fijn om te zien dat ie belangrijk was. Er zit een goeie kop op die jongen.” Bastmeijer is afkomstig van de jeugdopleiding van RKC Waalwijk en speelt zijn wedstrijden in de nieuwe Onder 23-ploeg van de Dongenaren. ,,Op zaterdag speelt ie met dat elftal mee, de dag erna bij ons op de bank. Vandaag viel ie in, en dat deed hij geweldig.”