Ipad laat winnend RWB in de steek: prachtig doelpunt niet op film

RFC - RWB 0-4 (0-0) 54. Kevin Remie 0-1, 65. Kevin Remie 0-2, 74. Onur Ulusan 0-3, 88. Kevin Remie 0-4.

Jimmy Tönjes, oom van Larry van Ommen, neemt met en iPad alle uitwedstrijden van RWB op. Daar kan zijn neef, die trainer is van de vierdeklasser, een compilatie van maken voor de spelers: wat ging goed, wat fout. Echter, doordat het nogal koud was, was na een goed uur de stroom op. Pas toen kwam de koploper in de vierde klasse C goed op stoom. Kevin Remie, die zijn eerste doelpunt nog wel op digitale snelweg terug kan vinden, scoorde nog twee keer. Jammer was dat de prachtige treffer van Onur Ulusan niet meer kan worden bewonderd. ,,Het was beter geweest als de eerste helft niet was opgenomen”, vond Michael Rosenbrand. ,,Toen draaide het niet lekker.”

Berkdijk – Waspik 2-4 (0-3) 9. Lesley Verschuren 0-1, 17. Coen Roksnoer 0-2, 23. Lesley Verschuren 0-3, 49. Van Boxtel 1-3, 78. Coen Roksnoer 1-4, 83. Bastiaan Brabers 2-4.

Binnen 23 minuten lag Waspik al in een gespreid bedje. ,,Daar gedroegen we ook ons naar”, vond trainer Eugène van der Heijden. ,,We werden lui, nonchalant. Weliswaar scoorde Berkdijk nog tegen, maar we zijn nooit echt in de problemen gekomen. Kortom, een zakelijke overwinning.”

Dussense Boys – DIA 3-1 (0-1) 18. 0-1, 65. André Segeren 1-1, 73. André Segeren 2-1, 80. André Segeren 3-1.

DIA vergat de wedstrijd in het slot te gooien. En toen stond André Segeren op, scoorde een glaszuivere hattrick.,,Geweldige voetballer”, prijst trainer Eric van Genderen zijn spits. ,,Die zou makkelijk een paar klassen hoger kunnen voetballen. Is een echt clubmens, uitgegroeid tot Mister Dussen. En een topvrijwilliger. Straten, verven: samen met zijn broer Werner doet –ie dat allemaal.”

Right’Oh – Blauw Wit’81 3-2 (1-0). 85. Ruud van de Ven 3-1, 88. Sil Witlox 3-2.