Irene-coach wil met bladblazers langs de lijn trainen om voorbereid te zijn op volgende storm

Zondag 5EStorm Dennis sloeg dit weekend toe in het amateurvoetbal, maar in tegenstelling tot vorige week ging het voetbal gewoon door. Niet elke coach was daar even blij mee. Bij Irene uit Gemonde wil de coach nu met bladblazers langs de lijn gaan trainen.

,,Ik ben ontevreden over de uitslag, want we hadden kunnen winnen’’, sprak Irene-trainer Michael van de Wal. ,,We komen op twee doelpunten achterstand door individuele fouten, maar dat hoort ook wel bij een jonge ploeg zoals de onze. Toch moeten die fouten eruit. We kwamen nog dicht bij de 3-3 maar na 80 minuten was de tank wel op, vooral als je dan tegen de wind in moet voetballen.’’

,,Ik denk dat ik de komende weken maar met bladblazers langs de lijn ga trainen’’, grapte de Irene-trainer. ,,Dat helpt wel mee als we vaker van dit soort weersomstandigheden hebben.’’

Nederwetten – WHV 1-2 (0-0). 70. 1-0, 73. Ivo Kanters 1-1, 90+3. Yorick van de Rakt 1-2.

,,We creëerden de meeste kansen en daarom is de overwinning in mijn ogen verdiend”, aldus trainer Martin Kaus van WHV.

Volgens Kaus toont zijn ploeg dit seizoen wel veerkracht. ,,We kwamen tegen Nederwetten terug van een achterstand en dat is niet ‘des WHV’. Als we vorig jaar op achterstand kwamen, betekende dat bijna altijd een nederlaag maar dat is niet meer. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het gegroeide vertrouwen nu de ploeg zo goed draait.”

VCO – Boerdonk 0-2 (0-1). 42. Tim van Alphen 0-1, 73. Tim van Alphen 0-2.

,,Helaas kwamen we net voor rust op achterstand waardoor we na de pauze met wind tegen op jacht moesten naar de gelijkmaker. Boerdonk strafte onze foutjes af, was fysiek sterker dan wij en heeft verdiend gewonnen” beschreef Mario van Belkom, trainer van VCO, het duel.

,,De drie punten komen ons toe want we waren duidelijk de bovenliggende partij in dit duel”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk. De tweede overwinning op rij geeft Strouken, die na dit seizoen Boerdonk gaat verlaten, vertrouwen. ,,En nu moeten we doorpakken om nog iets moois van dit seizoen te maken!”

Irene – FC Uden 2-3 (1-2). 23. Piotr Murawski 0-1, 35. Ryan Janga 0-2, 42. 1-2, 62. 2-2, 73. Mike van Lierop 2-3.

,,Het was door de wind en het slechte veld lastig voetballen, maar zijn niet echt in de problemen gekomen”, aldus Wesley Vogels, speler van FC Uden.

Volgens Vogels was de winnende treffer een beauty. ,, Robin van de Ven bereikte met een schitterende pass Mike van Lierop die met een diagonaal schot in de hoek 2-3 maakte.”

Nieuw Woensel – Keldonk 4-0 (1-0). 37. 1-0, 63. 2-0, 67 3-0 (pen.), 81. 4-0.

,,Nieuw Woensel was de betere ploeg en wij misten ook net dat beetje geluk wat soms een duel kan doen kantelen”, aldus trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

Keldonk zit in een slechte fase, want de oranjehemden verloren zes van hun laatste zeven duels.

Ollandia - Odiliapeel werd afgelast.