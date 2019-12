Irene-speler Van Rooij vergeet voetbalschoenen, maar scoort wel

MVC – Irene 1-2 (0-1) 30. Owen van Lith 0-1, 60. Levi van Rooij 0-2.

Irene-speler Levi van Rooij was vanochtend nog niet helemaal bij de les. Hij nam de verkeerde tas mee naar de wedstrijd waardoor hij zijn voetbalschoenen niet bij zich had. Hij moest daarom op de bank beginnen. Na een uur mocht de nummer tien van Irene invallen en binnen enkele minuten tekende hij voor de 0-2. Michael van de Wal was blij dat Van Rooij toch nog een halfuur kon spelen op de goede voetbalschoenen. ,,Ik weet al wat er mis is gegaan. Iedereen bij de club heeft dezelfde tas met daarop het rugnummer van de speler. Het derde elftal moest vanochtend ook spelen en na de wedstrijd hebben ze hun tassen buiten bij de deur neergezet. Toen we vertrokken heeft Levi dus de tas van de nummer tien van het derde elftal gepakt en kwam hij er bij aankomst pas achter dat zijn schoenen er niet in zaten. Gelukkig had hij uiteindelijk zijn tas weer en was hij belangrijk voor het team.”

Irene-coach Michael van de Wal zag zijn team voor de derde wedstrijd op rij winnen. ,, Een terechte overwinning. We hebben op de juiste momenten druk gezet en daardoor werden we gevaarlijk voor het doel. In de rust had ik al het gevoel dat we het niet meer weg gingen geven want we creëerden veel kansen. Vijf minuten voor het einde viel de 1-2 nog, maar we zijn daarna niet meer in gevaar geweest en hebben de wedstrijd uitgespeeld.”

Elsendorp – Ollandia 5-1 (0-1) 30. Steven van Dijke 0-1.

,,We hebben meer dan terecht verloren. Ik baal vooral, omdat we ons niet volledig hebben ingezet. Als we alles aan hadden gedaan en uiteindelijk verliezen dan heb ik er nog een beetje vrede mee, maar dat heb ik nu zeker niet. In de eerste helft ging het goed, maar na de rust was er veel paniek. We kwamen halverwege de tweede helft nog terug tot 2-2, maar dit doelpunt werd afgekeurd. Als we de 2-2 hadden gemaakt dan hadden we meer kans gehad op een goed resultaat, maar alsnog hebben we terecht verloren.”

Ollandia verloor vorige week voor het eerst in de competitie en gaf daar tegen Elsendorp een vervolg aan. Door de nederlaag is het team van Van Engelen voorlopig van de eerste plaats in de competitie gestoten. ,,Het was niet goed vandaag, we verliezen puur op mentaliteit. Dat mag niet. Ik vind dat je altijd alles moet geven als je op het veld staat. We moeten dit gewoon snel vergeten en zorgen dat we in de volgende wedstrijd alles geven. Dan komt het goed.”

Odiliapeel – WHV 1-1 (1-0). 15. Rick van Leeuwen 1-0, 54. Thijs Lunenburg 1-1.

,,Gezien de stand op de ranglijst hebben we punten gemorst maar we hebben het nou eenmaal moeilijk tegen ploegen als we zelf het spel moeten maken”, aldus trainer Martin Kaus.

Odiliapeel heeft personele problemen maar die werden goed opgelost want Wouter Smits mocht nu in de basis starten en juist hij gaf een assist op een andere niet vaste basiskracht Rick van Leeuwen.

Fiducia – VCO 1-1 (1-1). 5. 1-0, 42. Stef Rooijendijk 1-1.

,,Een uur lang hadden we het beste van het spel maar in de slotfase hield onze keeper Laurens Jans ons op de been”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

Dit gelijkspel bezorgt VCO het eerste punt van dit seizoen. En dat was volgens trainer Van Berkom te merken. ,,De ontlading bij de spelers en staf was na afloop groot. Er heerste een echte juichstemming en dit resultaat werd gevierd in de kantine van Fiducia en bij ons stamcafe in ‘t Oventje.”

FC de Rakt – Boerdonk 3-0 (1-0). 20. Jacky van Boxtel 1-0, 64. Niall McColm 2-0, 82. Rens van de Rakt 3-0.

,,We zijn geen moment in gevaar geweest en we hadden gezien de kansen wel met 7-0 kunnen winnen”, beschreef trainer Eus Marijnissen van FC de Rakt het duel.

,,Er zit veel meer in dit team dan we lieten zien. Ik krijg er niet de vinger achter waar dat aan ligt”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Door deze winstpartij bezet FC de Rakt de tweede plaats en kan zij zelfs de koppositie pakken als het inhaalduel wordt gewonnen.

Keldonk – FC Uden 1-2 (0-0). 78. Piotr Murawski 0-1, 82. Marcel van de Tillaart 1-1, 88. Piotr Murawski 1-2.

,,Als ik eerlijk ben, kreeg FC Uden de beste kansen al wonnen ze wel wat gelukkig”, aldus trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

,,Na een slechte eerste helft, herstelden we ons na rust en wederom was Piotr goud waard voor ons”, zag medespeler Wesley Vogels.

Lang leek het duel in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen maar in de laatste twaalf minuten werd nog drie keer gescoord.

Irene – Boerdonk 2-4 (0-3). 17. Daan Dortmans 0-1, 23. Erik van den Bosch 0-2, 37. Erik van den Bosch 0-3, 53. Erik van den Bosch 0-4, 66. 1-4, 80. 2-4.