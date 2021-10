Irene-trainer kent eigen kwaliteiten: ‘Geen tactische meesterzetten, ben niet Louis van Gaal’

3D Wedstrijd tussen BZC’14 en BLC begint een kwartier later door een foutje met de TomTom

23 oktober Het was wellicht een fout van de TomTom of een tactiek van BLC-trainer Danny Otterloo, maar de wedstrijd tegen BZC’14 begon een kwartier later dan verwacht. Mede omdat de trainer ook de shirtjes van zijn spelers in de auto had liggen.