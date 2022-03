Irene-trainer ontpopt zichzelf tot filosoof en implementeert zogeheten ‘Ubuntu-filosofie’ bij zijn ploeg na zien van Netflix-serie

Irene - DOSKO’32 4-2 (2-1) 27. Arthur Piazcicki 1-0, 1-1 68. Levi van Rooij 2-1, 70. Levi van Rooij 3-1, 3-2, 70. Levi van Rooij, Arthur Piazcicki

Irene-trainer Michael van de Wal ontpopte zich voor de wedstrijd als filosoof. Nadat de trainer een Netflix-serie had gezien, waarin het concept van Ubuntu in voorkwam, bedacht hij om dezelfde filosofie bij zijn spelers toe te passen. ,,Als een team spelen, dat is belangrijk voor mij’’, sprak Van de Wal. ,,Dat zij daar toch mee bezig zijn.’’ De filosofie werkte blijkbaar, want het spel liep volgens de trainer goed. ,,Maar als wij voor nacompetitie willen gaan, dan moeten we dit soort wedstrijden wel winnen.’’

EDN’56 - Ollandia 2-1 (1-1) 30. Robert Erven 0-1, 40. Coen van Oirschot 1-1, 87. Ward van Dorst 2-1.

Nadat EDN’56 afgelopen donderdag periodekampioen werd, moest het zich dit weekend opmaken voor de wedstrijd tegen Ollandia. ,,Het heeft meer moeite gekost dan dat nodig was’’, vertelde EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Achteraf blijkt dat Netersel gelijk heeft gespeeld, waardoor we nu afstand nemen van de tweede en derde plek.’’ Met zeven punten voor op Netersel en twaalf op Ollandia, heeft EDN goede zaken gedaan deze speelronde.

Ward van Dorst, de speler die EDN het verlossende doelpunt bezorgde in de laatste minuten, had dezelfde ochtend nog een wedstrijd bij het tweede meegespeeld. ,,Hij viel in en scoort meteen met zijn eerste balcontact.’’

OIlandia moest volgens trainer Mayk van Driel de eerste 25 minuten van de wedstrijd overleven. ,,Het had op dat moment al 3-0 voor EDN kunnen staan’’, vertelde de oefenmeester. ,,Tweede helft was gelijkwaardiger, voetballend kwamen ze er niet echt meer doorheen.’’ Tot in de laatste minuten van de wedstrijd de thuisploeg de winst nog naar zich toe kon trekken. ,,Dat is de tweede keer dat dat gebeurde, want thuis was het ook in de laatste minuten.’’

SVSOS - De Bocht’80 1-4 (1-1) 1. Guus Abrahams 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.

Al vroeg in de wedstrijd kwam SVSOS op voorsprong, maar daarna kwam De Bocht’80 meer in zijn spel, volgens SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,We vergeten onszelf te belonen’’, vertelde de oefenmeester. ,,Wij krijgen, net als De Bocht, een aantal grote kansen, maar we maken ze niet af.’’ De trainer mist een echte nummer negen. ,,De jongen die er nu staat is nog erg jong, dus daar kan je ook niet al je hoop op vestigen. Maar goed, er is geen man overboord. Volgende week weer gaan we weer verder.’’

LSV - Nederwetten 1-2 (0-1) 0-1, 50. Thijs Verhagen 1-1, 1-2 (pen.).

Het was geen spectaculaire wedstrijd, vond LSV-speler Lars Kruijssen. ,,Het was van beide kanten niet goed’’, sprak Kruijssen. ,,Tijdens de omschakeling scoort Nederwetten, maar daarna gebeurde er tot rust niet veel.’’ Na rust kwam LSV meer in de wedstrijd. ,,Maar dan krijgen we in de 90ste minuut nog een onnodige penalty tegen.’’