‘Italiaanse’ topscorer Daan Rossi geniet bij Gloria UC

CLUBHELDEN 'Dat grut vliegt alle kanten op'

9:00 Al heel wat vrije uren bracht René Rabou door op het ‘heilige’ gras van voetbalclub RKSV Boxtel. Als actief lid, maar ook als trainer van een scala aan jeugd- en seniorenteams. En uiteraard als gezellige kantinestamgast. Sinds een jaar of tien traint Rabou met veel liefde de mini’s én de mini-mini’s, in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar. ,,Zo schattig als dat klinkt, zo lastig is het soms om dat kleine grut in het gareel te houden. Ze vliegen écht alle kanten op.’'