Jaap Kerkhof gelooft in nieuw UDI'19: 'We hebben vertrouwen in elkaar'

Een valse start, heet dan dan zo mooi. UDI'19 verloor zijn eerste twee competitieduels met dezelfde doelcijfers: ééntje gemaakt, drie tegen. Dat eerste is dan nog best aardig, dat tweede is natuurlijk verre van fraai. ,,Het klinkt ook niet zo mooi", beaamt verdediger Jaap Kerkhof (20). ,,Ik had liever niet gezegd dat we nu voorlaatste zouden staan in de hoofdklasse zondag. Gelukkig moeten we nog veel wedstrijden spelen. Het gaat allemaal goed komen met ons."